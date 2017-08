El insomnio un tormento evitable

Yolanda Pardo

Todos por lo menos una vez en la vida, hemos pasado una noche de insomnio y sabemos lo desesperante que es querer dormir y no poder hacerlo, porque tampoco podemos aprovechar ese tiempo en otras cosas, ya que la angustia crece y paraliza la mente lo que impide concentrarnos en algo más.

Sus orígenes pueden ser preocupaciones del día, un disgusto, problemas económicos, de salud, laborales o emocionales, a los cuales se les quiere encontrar una solución en la soledad de la noche y lo único que se consigue es agravarlos robándole tiempo al descanso.

Las personas que están acostumbradas a tomar somníferos incrementan su problema porque al paso del tiempo ya no consiguen conciliar el sueño ni con medicamentos que supuestamente son para inducirlo o para ese fin.

Puede ser “normal” cuando el organismo se encuentra en una crisis de estrés o conflicto activo. Algunos estudiosos del tema han descubierto que detrás del insomnio puede haber historias de resistencia de dejarse llevar por la vida. Dicen también que cuando hay un fallecimiento, nuestro cuerpo nos mantiene despiertos para poder velar al familiar o ser querido en su funeral y tomar un tiempo para despedirlo.

Por eso, es conveniente que quien padece de insomnio se pregunte: ¿qué fallecido hay mi familia que no ha sido velado? ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? ¿Qué situación estoy queriendo velar para darla por terminada? ¿Qué mensaje importante tengo que dar antes de partir a otra dimensión?, ¿A qué o quién le tengo miedo?, ¿De quién desconfío entre los que me rodean? ¿Qué situación está grabada en mi inconsciente y que no permiten que me relaje?

También puede ser una situación trasgeneracional, que tiene que ver con nuestros ancestros que hayan pasado guerras y hayan tenido que estar en vigilia o vivir en un ambiente tóxico familiar o al miedo a morir dormido y no tener la oportunidad de despedirse de sus seres queridos o no poder contar un secreto que se ha guardado toda la vida y que se quiere o tiene que contar.

También tiene que ver con el Síndrome del Centinela cuyo objetivo es mantenerse despierto para proteger a los demás de cualquier peligro inminente.

En fin, que el insomnio puede ser multifactorial, pero también tiene remedio. Por varias vías y tratamientos se puede lograr. La bio-descodificación o bio-neuro-emoción, es uno de ellos si se trata, sobre todo, de un problema trasgeneracional. Yoga para relajar cuerpo y mente, meditación para encontrar la respuesta a los miedos o situaciones que impiden conciliar el sueño, interpretación de los mismos y afrontar eso a lo que se teme mediante las terapias más idóneas a cada uno.

También es conveniente dormir y despertarse a las mismas horas, tener un dormitorio ordenado y limpio, sin exceso de luz o ruidos con buena ventilación. Hacer también respiraciones profundas durante 5 minutos. Si el silencio inquieta, escuchar música relajante y aromaterapia. Un masaje, aunque sea sólo en los pies sería una buena opción para el mismo propósito. Dejar de usar el celular, mínimo una hora antes de ir a la cama, así como la computadora y el televisor y mantenerlos alejados de la habitación de descanso.

Cenar frugalmente mínimo una hora antes de meterse a la cama y si apetece o hay mucho estrés tomar una infusión relajante de hierbas.

Dicen los expertos en cuestiones del sueño, que el mejor horario para dormir es de las diez de la noche a las 6 de la mañana, y lo más importante, cerrar los ojos con la conciencia tranquila y pensamientos positivos sin perder la esperanza de un despertar mejor. Dulces sueños.