Con valor de mujer Ni más ni menos

Candelaria Rodriguez Sosa

En país con alta violencia y un Estado entre la pobreza el proceso electoral va

Los aspirantes a la gubernatura pueden pedir licencia 4 meses antes de las elecciones, y los aspirantes a las diputaciones locales y ayuntamientos tienen 3 meses para hacerlo antes de la jornada Electoral, de acuerdo con la Constitución.

Pese al desolador panorama de desigualdad estructural en México que sigue golpeando a Chiapas, de la triada de pobreza en el país (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), el proceso electoral sigue. No hay quien lo detenga y no hay quien pare tantos discursos vacíos y desvíos de recursos en las “presentaciones de informes”, que golpea fuertemente la dignidad humana.

Entre saber que somos más pobres, que la violencia en México es una realidad que va en aumento y que este año ha sido de los peores, como sostuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también le agregamos la desigualdad salarial y crecimiento de la feminización de la pobreza de 83.7 a 85 en Chiapas, como lo establece la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2016.

Más allá de las 220 patrullas entregadas, que bien hay que indagar cuantas hay para proteger al 51 % de las mujeres del total de la población, pues la violencia está a flor de piel contra las mujeres, donde se deja sentir.

Digamos que las autoridades tienen el beneficio de la duda, pero por hoy en Chiapas, el ejecutivo hace suyo el tema, más allá del discurso, eso esperamos quienes hemos trabajado a favor de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Chiapas.

Es una tarea ardua donde han concurrido organizaciones sociales, incluida las peticionarias y las 17 instituciones que integran la administración público estatal (APE), que ayer en una inédita reunión de acuerdo, se notó el avance para cerrar filas no solo para atender la encomienda de la Secretaria de Gobernación a través de la CONAVIM sino para realizar acciones y actividades que permitan la permanencia de los cambios de hombres y mujeres para erradicar todo tipo de violencia.

Bien, en ese panorama que vive Chiapas, entre las agresiones a las mujeres, y donde en las fiscalías se llenan de denuncias de las mujeres que aspiran a ser atendidas, los partidos políticos y por su puesto el Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana habrá de estar al acecho para que la ley se aplique en estricto apego a los lineamientos que marca la constitución, respecto a la paridad de género.

En este sentido, donde se espera que la violencia política amaine, la constitución política del Estado de Chiapas, plantea en su artículo 30 garantizar la postulación y registro de candidaturas a las diputaciones del Congreso del Estado.

Este mismo artículo plantea que las planillas que integren a los ayuntamientos cumplan a cabalidad con el principio de paridad de género, en sus dimensiones horizontal, vertical y transversal; así como la participación, por lo menos en la quinta parte de sus dimensiones horizontal, vertical y transversal; así como la participación, por lo menos en la quinta parte de sus integrantes, de jóvenes menores a veinticinco años.

Y refiere respecto a la vida sin violencia política, que esta es paritaria para hombres y mujeres en Chiapas, independientemente de prácticas comunitarias o usos y costumbres. El incumplimiento de este derecho será sancionado por las leyes apropiadas.

El artículo 40 , en su inciso IV, sostiene que las personas aspirantes debe separarse de manera definitiva 90 días ates de la elección (3 meses) “no deben ejercer los cargos de Secretario de Despacho, Subsecretario de Gobierno, Presidente Municipal, Magistrado, Consejero o Juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva noventa días antes de la elección”, así que Rutilio Escandón, José Antonio Aguilar Bodegas, ERA, Penagos, Gloria Luna, etc, aún están a tiempo. Mientras, la ciudadanía tendrá la duda, esos personajes están haciendo mal uso del erario estatal.

Amparados en el Artículo 52, los candidatos/as están desatados en busca de simpatías sin renunciar al cargo porque la ley los protege, para quienes aspiran a ser titular del Poder Ejecutivo, pues la ley sostiene “V.- No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal, o renunciar o estar separado de cualquiera de ellos cuando menos ciento veinte días antes del día de la elección. En los casos de los cargos de elección popular, obtener la licencia respectiva en el plazo antes señalado” así que ya sabemos, tienen 4 meses antes de la elección para renunciar, mientras con erario del Estado caminaran a lo largo y ancho del estado.

Y otro dato que no hay que perder de vistas, es que el articulo Artículo 28, que sostiene que “La elección consecutiva de los diputados a la Legislatura del Estado podrá ser hasta por cuatro periodos” lo mismo, para los presidentes municipales, regidores y síndicos podrán ser electos por un periodo adicional.

En ambos supuestos, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato y de conformidad con lo establecido en la ley respectiva.