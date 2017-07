Rumbo Político.

Víctor M. Mejía Alejandre

Las leyes se hicieron para aplicarse entre estas el Código Fiscal municipal

Municipios

Lo importante es la calidad y no la cantidad, esto se puede aplicar en la efervescencia que se vive en nuestra entidad en donde aún no ha iniciado el proceso electoral que culminara en el mes de julio del próximo año con la elección de gobernador, diputados y alcaldes en estas tierras chiapanecas.

Los demonios ya se soltaron y ya cualquier hijo de vecino sin calidad social y política que los avalen ni para ser presidente de su comité de base de su barrio o colonia, ya andan en pre de la pre campaña regalando abrazos sonrisas y besos queriendo con eso congraciarse y ganarse el afecto de la gente, que por cierto se deja querer que ¡caray! a quien le dan pan que llore!

Muchos de estos personajes de la política local se están adelantando a los tiempos y ya caminan como candidatos a algo que ni ellos mismo saben que es, basados en supuestas alianzas aun no existentes o en haber cambiado de partido político o bien el que cual vil víboras hicieron y hacen el cambio de piel o bien porque creen que por aliarse con el Mesías Chiapaneco ya están tocados por el dedo del Señor.

Estos personajes que ya se sienten habitantes del Olimpo, hay que decirles que no se equivoquen, que aún falta mucho tiempo para que las campanas del templo dedicado al santo patrono de los procesos electores de la primera llamada.

Y es que cuando aún falta un año para arrancar el hándicap chiapaneco; es necesario que recuerden en la política como en las competencias de atletismo sobre todo en las de carreras de pista; el que se adelanta a la salida es expulsado de la contienda, al igual que el pisa la raya de salida antes del inicio de la carrera.

Que recuerden estos personajes; que en la política los tiempos están marcados, que en ellos no hay antes; ni después, solo el momento justo, adelantarse no significa que se adelanten a sus contrincantes y si puede por el contrario ser parte de su descalificación y muerte de su proyecto. Así las cosas.

La coordinadora general de Política Fiscal, Silvia Arely Díaz Santiago luego de que hace apenas unos días hablo de los tiempos y espacios para que los deudores del impuesto predial en Tuxtla Gutiérrez puedan acercarse a su oficina para buscar un acuerdo justo para pagar su adeudo con el ayuntamiento Tuxtleco, llamado que fue escuchado por la ciudadanía y que ha venido dando resultados, aunque muchos causantes morosos prefieran hacer caso a abogados que les están diciendo que les tramitaran un amparo para evitar el pago de esa obligación ciudadana que por cierto está considerada en la propia Constitución General de la república.

Y es que es sabido que los ayuntamientos de todo el país incluido Tuxtla Gutiérrez para cubrir el gasto público, percibirán en cada ejercicio fiscal, los ingresos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones para mejoras, productos y aprovechamientos que establezcan las leyes de ingresos de los municipios, así como las participaciones derivadas de leyes y convenios de coordinación respectivos.

Las leyes nacionales y estatales dejan en claro que la facultad de los ayuntamientos en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones para mejoras, productos y aprovechamientos será irrenunciable.

Que son leyes fiscales del municipio: el código fiscal municipal; la ley de hacienda municipal; la ley de ingresos de cada municipio; y, las leyes y convenios de coordinación en la materia.

En ese tenor Silvia Arely Díaz Santiago señalo que se podrían realizar remates de bienes producto de los embargos administrativos instaurados a los contribuyentes morosos, claro esto luego de que se han agotado ya los procedimientos establecidos por el código en cuestión.

La titular de la Coordinación General puntualizó que son instrucciones del presidente municipal Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor de dar todas las facilidades de pago a los deudores para que regularicen su situación fiscal y así se evite el embargo definitivo que conlleva al remate de bienes ya sea muebles o inmuebles; pero claro esto será dentro de la normatividad que marca en Código fiscal municipal que hay que retocarlo que es una disposición legislativa expedida en agosto de 1998 por el entonces Gobernador Roberto Albores Guillen, y que había estado olvida, así las cosas.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró más vialidades nuevas construidas con concreto hidráulico y servicios hidrosanitarios en las colonias Nueva Estrella y Las Palmas de la capital chiapaneca.

Fernando Castellanos apuntó que, continuar acercando obras que abonen al mejoramiento de vialidades en las colonias con mayor rezago, es un compromiso que seguirá cumpliendo. En Nueva Estrella, el alcalde y vecinos inauguraron la calle Margarita, donde se pavimentó con concreto hidráulico mil 250 metros cuadrados, además de guarniciones y banquetas, así mismo, se logró la rehabilitación de 192 metros de tuberías de drenaje sanitario para 37 descargas domiciliarias y 216 metros de tuberías para agua potable en 41 tomas… Habitantes de la colonia San Agustín II, avalaron el trabajo del presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán en beneficio de los sectores más vulnerables, calificándolo como un político comprometido que tiene el valor de cumplir su palabra con la población. Las familias de dicho sector recibieron a representantes de la Secretaría de Infraestructura del Ayuntamiento y del Instituto de Desarrollo Municipal para el Avance Social (Indemas), quienes dieron a conocer los pormenores de la obra de construcción de la red de alcantarillado sanitario y descargas sanitarias para dicho centro poblacional. Así las cosas…

El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, dio a conocer que en la Comisión Permanente Bicamaral, se planteó no tolerar el matrimonio infantil en México, porque es permitir un acto autoritario de los padres sobre los menores o adolescentes al decidir sobre su vida, porque les prohíbe el desarrollo personal digno… Para ayudar a las familias a tener una vida más saludable, así como expandir y consolidar la cultura de la donación de órganos en Chiapas, fue inaugurada la Fundación Fernando Castellanos Coutiño. Angélica Castellanos Cal y Mayor, como presidenta de la fundación, acompañada de su madre doña Angélica Cal y Mayor Nataren, refirió que la fundación surge en honor a su padre, quien fue el primer multidonador de órganos en el estado… La Secretaría de Educación Estatal reconoció a los 51 asistentes que participaron en el "Séptimo Taller Nacional con Supervisores Escolares", realizado en el estado de Querétaro. En ese marco, el secretario de Educación estatal, Roberto Domínguez Castellanos señaló que este taller tiene como finalidad fortalecer el liderazgo académico en los supervisores escolares, así como sus competencias profesionales, brindándoles las herramientas necesarias para acompañar el quehacer educativo en las escuelas de sus zonas…