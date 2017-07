Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

La Fiscalía General del Estado investiga el homicidio de dos personas ocurridas el día de ayer en el municipio de Siltepec.

Entre las víctimas se encuentra Walter González Arriaga dirigente municipal del PRI que recibió un impacto de bala en la mejilla izquierda, luego de este asesinato un grupo de pobladores retuvo y privó de la vida a Valente Ruíz Guzmán, quién dicen fue el presunto asesino del transportista y líder priísta.

La orden del Fiscal, Raciel López Salazar como debe de ser es esclarecer ambos crímenes y no dar paso a la impunidad.

Muchos presidentes municipales en funciones que hoy aseguran tenerla fácil en la reelección que se les presentará el próximo año. Ya desde ahora se apuntan para ello como si de quitarle un dulce a un niño fuera.

¿Estarán oyendo Luis Fernando de Villaflores, Carmelita de Ángel Albino Corzo, Aristeo Trinidad de Pijijiapán y otros tantos que creen que se han ganado el respaldo del pueblo? Quizás no porque siguen en su burbuja de supremacía.

Por ejemplo, Teo el pijijiapaneco tiene deudas abultadas con proveedores, con CFE, pero eso sí no escatimó recursos para su feria y la cabalgata que ha anunciado con bombo y platillo, y eso, aunque sea del agrado de unos cuantos la mayoría está encabronado por la falta de respuesta del mandatario municipal.

Hay que decir que de los 122 ciudadanos presidentes junto con síndicos, regidores, directores de obras públicas y tesoreros nada más diez han cumplido los otros 102 se olvidaron de eso y nada más se ocuparon en hincarle el diente al presupuesto y al veinte por ciento de mochada y menos han querido trabajar en beneficio de la colectividad, sino que siguen abultando de recursos para el patrimonio personal y familiar.

Estos reyes no quieren comprender que desde el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado les tienen listas sus tarjetas amarillas y rojas directas para mandarlos a freír espárragos pues simple y sencillamente no han podido con el paquete de rendición de cuentas con la entrega de cuenta pública anual, semestral, trimestral y mensual y ellas y ellos mismos se dieron un balazo no en el pie sino en todos los órganos vitales para sus aspiraciones como en Ocozocoautla que los dos últimos alcaldes y el que está en funciones un tal Chambe quieren dejar a sus esposas en la presidencia. ¿Cómo no Lupón, más chicle mama Dora?

Me aseguran que en los pasillos del Poder Legislativo han escuchado decir a personas ligadas con el antiguo asistente de Arely Madrid Tovilla y hoy subalterno de Paty Conde, que Fede ha dicho que no hay TOS con el asunto de la rendición de cuentas, y si tienen la bendición de un padrino podrán sin problemas ser candidatos o candidatas, nada más falso porque lo que ayer fue y se podía hoy es diferente y aquel que tenga problemas con la justicia deberá asumir las consecuencias, eso que ni qué.

No crean todo lo que se dice a nombre de tal o cual funcionario, porque, aunque me aseguran que Ruiz Gamborino es el enlace de constructoras para realizar la obra pública en los municipios en una de esas y es Pachuca y no hay tal franquicia para seguir en las presidencias municipales.

Con decirle que ni está tan fácil para los hoy presidentes municipales de ser candidatos; menos para aquellos que ya fueron y hoy quieren repetir. A menos que tengan todo en orden.

Les recuerdo que un gobernador tiene en sus expedientes el antídoto para bajarlos, desmotivarlos de su aspiración o mandarlos al amate, así ha sido y así será nadie se mueve sin el consentimiento del que manda.

Bueno ni el diputado gris como Alberlí Ramos Hidalgo la tiene asegurada por el contrario allá en Frontera Comalapa de donde quiere ser presidente ya le mandaron a decir que ni se aparezca ya le quemaron su propaganda electoral perdón de su informe legislativo y han amenazado en ponerlo en su lugar al tipo que bastante tiene con que haya sido servidor público y representante popular sin merecerlo.

El calendario escolar 2016-2017 concluirá el próximo 18 de julio de este año y el inicio del próximo ciclo iniciará el 22 de agosto informó el subsecretario de Educación, Eduardo Velázquez Hernández.

Dijo que en las próximas semanas estarán concluyendo estudios de todos los niveles un universo de 660 mil 137 niñas, niños y jóvenes chiapanecos y más de un millón cien mil estarán de vacaciones de verano.

La directora del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas, Marilú José Flores informó que mañana jueves 06 de julio se desarrollará el examen de ingreso a la licenciatura.

Serán 493 alumnos egresados del nivel medio estarán presentando examen para buscar un lugar de los 120 espacios que oferta la institución educativa.

La Coordinadora Educativa para la Transversalidad de Género de la Secretaria de Educación, Candelaria Rodríguez Sosa informó que ante la “Alerta de Género” emitido para 7 municipios de Chiapas trabajan para prevenirla y erradicarla de Tapachula, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez y en 17 municipios indígenas donde se ha solicitado que se hagan acciones específicas contra este flagelo.

Realizan talleres dirigidos al secretariado de la dependencia para que el personal conozca que es “La Alerta de Género”, la violencia extrema y que lleva a la muerte a mujeres y se trata de evitarlas y prevenirlas.

La secretaria general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Gloria Luna Ruiz, informó que siguen los trabajos en mesas interinstitucionales para continuar con los desalojos de predios invadidos en reservas naturales.

Aseveró que se agotará el diálogo, pero no dudaran de aplicar la ley para salvaguardar las zonas de amortiguamiento ecológico como es el Parque Nacional Cañón del Sumidero, Villa de Allende y la Meseta de Copoya.

La presidenta de la comisión de equidad del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Paulina Mota Conde llamó a las mujeres a ser entes activos en la vida política y social de México y de Chiapas, ello en la conmemoración del sesenta y dos aniversario de la participación de la mujer en las elecciones federales.

Aunque en Chiapas desde 1925 las mujeres ya contaban con ese derecho no fue sino hasta un 3 de julio de 1955 cuando el ex presidente de México, Adolfo Ruíz Cortines plasmó en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas.

Pasaron muchos años y hoy las mujeres tienen no solo el derecho de elegir a los gobernantes, sino a postularse por participar en cualquier escaño de la vida política de México no solo como votantes sino también para ser electas con la paridad de género.

Aguas con el azúcar, pero no la canción de la inolvidable Celia Cruz.

Ante la declaratoria de emergencia hecha en el 2016 sobre la diabetes mellitus que se ha convertido en México y Chiapas en un asunto “alarmante”, el director de Servicios Médicos Municipales de Tuxtla Gutiérrez, Rodolfo Bermúdez Habid, llamó a la población a prevenir el padecimiento de la enfermad.

Desde la encuesta realizada de “Salud y Nutrición” realizada en el 2012, México ocupa el sexto lugar en el mundo con una prevalencia de 6.6 millones de personas diagnosticadas con diabetes, todos recibieron tratamiento y únicamente el 20 por ciento logró tener un control metabólico, ”Se emitió esta alerta de emergencia desde el 2016 como lo menciono y nosotros estamos trabajando muy fuerte desde el inicio de la administración con varios programas y sobre todo concientizando a la población a tener estilos de vida saludables, ya estamos hablando de que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional los municipios que tienen mayor prevalencia son Tuxtla Gutiérrez, la Frailesca y el Soconusco, entonces hay que empezar a tomar conciencia porque es la principal causa de muerte ahorita en el país”.

Gracias por el favor de su atención comentarios a conejorapidos@hotmail.com.