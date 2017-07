Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

El 17 de agosto del 2015 el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, presentó la Iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios.

Así un 27 de abril del 2016 EPN publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

Se busca que Estados y Municipios hagan suyos los principios de responsabilidad financiera a través de los siguientes componentes:

Reglas y Estándares de Disciplina Financiera; Nuevas Obligaciones para Contratación Responsable de Deuda; Creación de un Registro Público Único para Transparentar Obligaciones Financieras; además se establece un Sistema de Alertas de Deuda Pública para Estados y Municipios y éstos a su vez podrán obtener créditos sólo con el aval de la Federación, de esta manera se avanzará en un manejo más responsable y transparente de los recursos financieros en los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo al Sistema de Alertas de Deuda Pública para Estados y Municipios que dio a conocer la SHCP. Hoy por hoy, nada más Coahuila se ubica en color rojo y 10 entidades más tienen el color ámbar; hay que destacar que Chiapas tiene el color verde al igual que otros Estados lo que quiere decir que pueden solicitar nuevos créditos. Lo que quiere decir que el Maestro, Humberto Pedrero Moreno ha sabido conducir a buen puerto los recursos de la administración de Manuel Velasco Coello y ha sabido responder como Secretario de Hacienda de Chiapas.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público observa con lupa las finanzas de 10 Estados con color amarillo porque en el 2018 su techo de “endeudamiento” será limitado y con mayores restricciones sobre el uso de sus ingresos excedentes.

De acuerdo al Sistema de Alertas de la dependencia indica que Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas son los que tienen color amarillo y el que de plano está pelas con rojo es Coahuila la entidad de los grandes esfuerzos que ya no podrá endeudarse más.

La Secretaria que dirige José Antonio Meade Kuribreña dio a conocer el Sistema de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en su propio Reglamento.

El esquema consiste en clasificar “en un semáforo” el nivel de endeudamiento de los estados: sostenible (verde), Aquí está Chiapas, en observación (amarillo) y elevado (rojo).

En Guadalajara, Jalisco el titular de la SHCP, Pepe Toño Meade Kuribreña dijo que la deuda de las entidades y municipios “No es un problema para el país”.

Ello al explicar el Sistema de Alertas que emitió la Secretaría a su cargo para evaluar la economía de los Estados, “pues tiene como propósito tomar medidas preventivas para evitar que salgan de control”.

Y en los últimos días siguieron los despidos en diversas áreas de distintas dependencias del gobierno del estado, suerte a los que se fueron y los que se quedan a darle con todo para responder a las necesidades de los chiapanecos.

Dicen que de enero a la fecha un promedio de mil 500 burócratas se han quedado sin empleo, (QUIZÁS REBASE LOS DOS MIL) y dejan correr el rumor que habrá una tercera guillotina a finales de julio o de año, quién sabe esperemos que no y con la recuperación de la economía vengan mejores cosas al estado en este quinto año de la administración de MAVECO que debe cerrar a tambor batiente aún hay tiempo para que con los cambios que se anuncian el güero retome fuerza y pise el acelerador a fondo para conducir los destinos de Chiapas a mejores condiciones de desarrollo.

En San Cristóbal de las Casas, el subsecretario de gobierno, Jorge Baldemar Utrilla Robles le tomó protesta a Roberto Aquiles Aguilar Hernández, como secretario para el Desarrollo Sustentable de Los Pueblos Indios.

A través de una Carta Pública constructores se fueron con todo contra el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchia.

Los empresarios firmantes aseguran que en este gobierno participan directamente en la reactivación de la economía beneficiando al sector del campo, acciones que son una realidad y que han propiciado una mejor calidad de vida para los productores y sus familias.

Somos empresas de carne y hueso, no somos empresarios fantasmas como lo has expresado, Pablo, nuestros servicios son visibles y cuentan con el respaldo de los propios beneficiarios.

Pablo, deja de mentirle a Chiapas, deja que hablemos los que estamos construyendo un Chiapas mejor, después de la debacle que durante dos sexenios consecutivos dejaste sumido a Chiapas en el abandono, la miseria y un enorme atraso social. Basta ya… Basta ya… Pablo. Parte de la carta publicada en el inicio de semana.

Propietarios de 10 empresas constructoras rubricaron el documento entre ellas: Lupemar Construcciones S.A. DE C.V.

Ingeniería Geológica del Sur S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Gascón S.A de C.V.

Torres y Velázquez Ingenieros Civiles.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado acudieron desde ayer a la Torre Chiapas para recibir recursos de caja de ahorros de los últimos 3 años.

Como nucu se veían a las mujeres y hombres que fueron por sus paguitas a la Secretaría de Hacienda del Estado. Y dicen que a finales de julio realizaran elecciones para definir un liderazgo que reactive nuevamente a la burocracia y dejar atrás estos tres años de pesadilla.

El acuerdo comercial signado recientemente entre México y Estados Unidos de Norteamérica será de beneficio para los productores de caña de azúcar del país consideró Jesús Alejo Orantes Ruiz.

El dirigente cañero de más de tres mil productores del Ingenio Pujiltic ubicado en el municipio de Venustiano Carranza advirtió que no solamente los grandes empresarios se verán beneficiados, “Sino que la gente que trabaja y vive del cultivo de la caña porque Estados Unidos redujo el azúcar refinado, pero aumento la estándar.

Nada más en el ingenio Pujiltic existe una producción de caña bruta de un millón 583 mil toneladas y Huixtla se ubica con un millón 200 mil toneladas, “Yo pienso que en vez de que nos haya traído retraso vamos a tener mejorías así lo considero yo porque el azúcar estándar es con lo que nos pagan y eso se aumentó, ahorita de momento nos beneficia, una tonelada de caña del ingenio Pujiltic produjo ciento 26 kilos de azúcar, hubo una excelente zafra, un excelente pago, un pago histórico”.

Durante el mes de junio el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez obtuvo ingresos por diversos impuestos del orden de ocho millones quinientos mil pesos, informó la Tesorera, Cristina Palomeque Rincón, “En total lo recaudado del ejercicio son un monto de 150 millones 632 mil 869 pesos con 65 centavos todo este gran número corresponde a número de predios pagados de 103 mil 003 predios”.

El expresidente de México, Vicente Fox Quezada y su esposa la señora Martha Sahagún se encuentran de visita en diversas regiones de Chiapas, aunque hay críticas para mi es bueno que un es presidente prefiera venir a nuestra tierra a pasear y no otras entidades de la República, bienvenido y que pasen excelentes vacaciones y no olviden de tomar pozol, comer cochito y allá en Palenque como Margarita Zavala uno que otro pejecito.

