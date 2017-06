Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

El resultado comicial que hasta ahora arroja las elecciones en el Estado de México con la victoria en manos de Alfredo del Mazo dará mucho de qué hablar en los próximos días.

Creo que el principal culpable del triunfo del PRI en el Estado de México fue el propio Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué preguntará estimado lector (a)? Primero porque el tabasqueño fue soberbio, desde antes de que los partidos pudieran cuajar alianzas, creyó que sólo con su presencia y doña Delfina tendría a sus pies al electorado mexiquense y se equivocó.

De manera altanera AMLO, casi casi maldijo al PRD, a Movimiento Ciudadano, al mismo PT y a los otros partidos los llamó lacayos del PRI.

A casi un mes de la elección (5 de mayo) supo que sólo con MORENA no conseguiría los votos necesarios para ganar en tierra del grupo Atlacomulco y gandaya como es emplazó y exigió a los candidatos del PRD, MC y PT a declinar en favor de la maestra Delfina.

Cómo nadie hizo caso a su llamado volvió a exigir de forma engreída una vez más el decline a favor de su causa principalmente de Juan “Colorado-Sin Miedo” Zepeda candidato del PRD, y nanchis de la loma.

Desesperado, pero sin cambiar ni un ápice su forma de ser “endiosado” el de Macuspana hizo un último llamado y solamente el dueño de la franquicia del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez pactó para que su candidato Oscar González Yáñez declinara en favor de la maestra.

Hay constancia que don Oscar había dicho que AMLO “ES UN MALAGRADECIDO” y antes de declinar había solicitado a su partido no aceptarlo, “porque llevamos 16 años de equivocaciones” con Andrés Manuel López Obrador.

“Lo apoyamos para hacer MORENA, y les digo mi experiencia personal en el Estado de México, nosotros le hicimos la asamblea constitutiva de Morena, ya constituida Morena, hasta boletos de avión les pagamos. ¿Qué hacemos? Ahora pone a una candidata, bastante indeseable y a morena en el Estado de México, le basto gobernar un municipio para saber todas las porquerías que hacen”. Palabras de Oscar González Yáñez, cuyo audio fue difundido por Milenio Diario.

Conforme se acercaba la elección, el tabasqueño siguió su libreto de tantos años al empezar a decir que se fraguaba un fraude electoral, y jamás se desmarcó de la colecta que hacen en su partido para llevarle dinero fresco, solo atinó a decir que a doña Eva Cadenas le pusieron un cuatro y que fue un complot.

Otro punto el maridaje de líderes del Movimiento de Regeneración Nacional con la revolución bolivariana de Chávez y Maduro quedó al desnudo, mientras a México y a Estados Unidos los de MORENA condenan todo tipo de ocurrencias hasta ahora ni una sola condena por la actitud represora del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela en donde han muerto más de 70 personas jóvenes principalmente.

¿Será que Andrés Manuel sabía cómo le iba a ir a su candidata en el Estado de México que la dejó sola el día de la elección? (el domingo día de la elección prefirió ir a Baja California) es más hasta el nene consentido, Luis Miguel Barbosa, rechazo la invitación de doña Delfina para que la acompañara a comer y el senador del PT se fue con su equipo a degustar sus viandas.

Se van a ir a los Tribunales, pero difícilmente lograran algo a favor de doña Delfina, astuto como es AMLO hará de los comicios del Estado de México su tema favorito para hacer política y mantenerse en los espacios de radio, prensa y televisión.

A estas alturas ya se dio cuenta que lo pueden vacunar otra vez en el 2018 y consideró que su mesianismo no le alcanzará nuevamente y buscará desde ahora tejer alianzas con el PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO, ELBA ESTHER GORDILLO y todo aquel que, aunque sean pecadores llegando a MORENA se purifican.

Considero que para conquistar al sol azteca ya es tarde, porque a querer o no Juan Zepeda demostró que el PRD no está en terapia intensiva y menos muerto como lo anticiparon algunos incluso de su propio partido, y de aquí en adelante venderá caro su amor y no precisamente con el hombre que busco aniquilarlos, sin lograrlo.

Y aunque el cerillo, Ricardo Anaya líder de Acción Nacional está pelas con la derrota de Josefina Vázquez Mota (la mandaron al cuarto lugar) y la posible derrota en Coahuila se dieron cuenta que una alianza con el PRD puede arrojarle buenos números en el 2018, claro con Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Porque su aventura de ser candidato el que antes motejaban como el “Garbanzo de a Libra” tras los resultados y su comportamiento le quedo únicamente el fósforo y sepultada sus aspiraciones porque vienen los reclamos de los militantes y consejeros de Acción Nacional. Ya lo hizo públicamente Margarita Zavala.

Por cierto, que en la cuestión financiera el peso mexicano tuvo ayer su mejor día como no ocurría desde hace 9 meses.

De acuerdo a los analistas financieros este repunte obedeció al desarrollo de la elección sobre todo en el Estado de México, los jugadores del mercado cambiario elevaron fuertemente sus momios en pesos, que fue favorecido por un retroceso del dólar.

Así el billete verde cerró ayer lunes en 18.3665 unidades y de acuerdo a datos publicados por el Banco de México es su menor precio desde el 6 de septiembre del año pasado al ganar 34.35 centavos.

Otro dato interesante es que la concesionaria de carreteras OHL MÉXICO elevó sus acciones al cotizar al alza con un 5.08 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores y esto luego de los resultados de la elección en el Estado de México.

En otros temas el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, ofrecerá hoy martes 6 de junio conferencia de prensa a las 11: 30 de la mañana en la sede del Poder Legislativo.

El representante popular hablará de la Iniciativa de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en materia de eliminación del fuero.

Usuarios de la Biblioteca Pública Central ubicada dentro del Centro Cultural Jaime Sabines exigen arreglen el clima, ya que es insoportable el calor que se siente por lo que el público asistente pasa momentos difíciles.

Piden al Director de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado de Chiapas, Antonio Benítez tome cartas en el asunto ya que más que un lugar para aprender y leer el sitio parece ser un baño sauna, la temperatura al interior supera los 40 grados centígrados por eso los usuarios salen como cachiflín porque es humanamente imposible permanecer por mucho tiempo en ese espacio manda a decir Javier Octavio Hernández Castillo usuario del sitio, “es imposible manito que uno aguante, parece que rabia quiere uno agarrar, es muy fuerte el calor”.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaria de Protección Civil iniciaron las investigaciones del incendio en un área importante de la Secretaria de Salud.

La Confederación Patronal de la República Mexicana y la Sociedad civil van a seguir con lupa las administraciones de los presidentes municipales de Villaflores, Tapachula y Cintalapa.

Van a realizar el proyecto “alcalde, ¿cómo vamos?”, informó el cae bien de Enoch Gutiérrez Cruz, presidente de Coparmex.

El esquema que está vigente en Tuxtla Gutiérrez desde el año pasado, busca examinar el desenvolvimiento de la administración municipal en 10 áreas, así que pondrán bajo escrutinio el accionar de los ayuntamientos que gobiernan o mal gobiernan según sea el caso Luis Fernando Pereyra López, Enrique Arreola y Neftalí Armando del Toro Guzmán. (quienes por cierto buscan reelegirse o convertirse en diputados como si gran cosa hubiera hecho en favor de sus gobernados).

Así que diversas organizaciones sociales, productivas, ganaderas, campesinas, empresariales y profesionistas han visto con buenos ojos y se han acercado a COPARMEX para que el esquema se desarrolle en la Frailesca, Valle y Soconusco, hay mucha tela de donde cortar para mostrar las torpezas de los mandatarios municipales.

Fernando Castellanos Cal y Mayor encabezó junto a la Secretaría de la Defensa Nacional, el arranque formal del Programa Estatal de Canje de Armas 2017, mediante el cual se busca que con el intercambio de armas de fuego por electrodomésticos se prevenga la delincuencia y los accidentes en los hogares.

El munícipe destacó la importancia del desarme y destrucción de artefactos bélicos, pues además de inhibir actos ilícitos, se evitarán accidentes o pérdidas de la vida a causa del manejo de armas de fuego que se encuentren en los hogares.

Exhortó a la sociedad en general a que participe en el Programa de Canje de Armas 2017, destacando que una de las prioridades del gobierno, municipal y estatal es salvaguardar la integridad y seguridad de los chiapanecos y continuar en el trabajo que día a día se realiza para mantener una ciudad y un estado más seguro.

Gracias por el favor de su atención comentarios a conejorapidos@hotmail.com.