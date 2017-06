Pide México a Panamá extradición de Borge

Ciudad de México l El gobierno de México solicitó este lunes la extradición de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, quien fue detenido la víspera en Panamá por estar acusado de lavado de dinero.

“Ya se inició el proceso de extradición a solicitud de México ante el gobierno de Panamá. Esperemos que se ejecute este procedimiento a los sesenta días y continuar con su entrega a las autoridades mexicanas”, dijo este lunes Alberto Elías, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la fiscalía mexicana, en entrevista televisiva.

Elías dijo que Borge Angulo, de 37 años de edad, está acusado de lavado de dinero y detalló que durante su gestión varios inmuebles propiedad del estado que gobernaba se vendieron al 1% de su valor real.

La dependencia adelantó que incluirá en su petición al gobierno panameño los delitos por los que es perseguido Borge en su entidad natal, además de la orden de aprehensión que fue girada en su contra el pasado 31 de mayo por un juzgado federal.

El ex mandatario fue detenido la noche del domingo en el aeropuerto de Ciudad de Panamá cuando se disponía a abordar un vuelo a París, Francia. Borge, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó entre 2011 y 2016 el estado de Quintana Roo (este), donde se encuentran los balnearios de Cancún y la Riviera Maya. Con su captura suman cinco los ex gobernadores mexicanos detenidos, cuatro de ellos del PRI y uno del conservador Partido Acción Nacional (PAN). Ya otro gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva (1993-1999), fue capturado por nexos con el narcotráfico en 2001, y en 2010 fue extraditado a Estados Unidos.

En enero volvió al país tras cumplir una pena, pero sigue en una prisión mexicana cumpliendo una condena de más de 20 años.

En abril, Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas (noreste), fue acusado de narcotráfico por Estados Unidos y capturado en Italia, mientras que el ex gobernador de Veracruz (este), Javier Duarte, fue detenido en Guatemala acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos.

Los continuos escándalos de corrupción que han envuelto a ex gobernadores del PRI le costaron al partido una dura derrota en elecciones locales en 2016, aunque en los comicios del vital Estado de México realizados el domingo pasado, su candidato, Alfredo del Mazo, lleva una ventaja.

Related