Ciudad de México l Considerada como la principal causa de muerte en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, en los últimos diez años el número de casos de pacientes con sepsis ha ido en aumento en todo el mundo. “La sepsis es una enfermedad donde el individuo presenta una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección, ocasionando alteraciones fisiológicas en diferentes órganos que puede llevar a la muerte”, afirmó Mario Adán Moreno Eutimio, jefe de la División de Investigación del Hospital Juárez de México (HJM).

De acuerdo con el investigador, el número de casos de pacientes con sepsis ha aumentado 135 por ciento a nivel mundial en los últimos diez años, y cerca de 50 por ciento de estos termina en muerte. “Aunque cada vez tenemos más antimicrobianos de amplio espectro y mucha tecnología de soporte para el paciente séptico, entonces ¿por qué aumentan los casos de sepsis? Pareciera contradictorio”, señaló en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt Moreno Eutimio.

El doctor en ciencias en inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) señaló que el culpable, en gran parte, de la sepsis es la respuesta inmunológica, que se determina por dos síndromes parecidos pero molecularmente distintos: el primero se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS, por sus siglas en inglés), que se caracteriza por alteraciones clínicas en la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y número de leucocitos, donde predomina un ambiente proinflamatorio descontrolado; mientras que el segundo es el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria (CARS, por sus siglas en inglés), donde predomina un ambiente antiinflamatorio excesivo, que genera mayor susceptibilidad al desarrollo de infecciones secundarias e incluso a un mayor riesgo de muerte.

Con estos antecedentes, el grupo de investigación del doctor Mario Adán Moreno Eutimio, miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pretende buscar los biomarcadores para diferenciar el estado y daño del paciente con sepsis, para ello ha comenzado a caracterizar distintas poblaciones celulares inmunológicas y moléculas claves como son los linfocitos cooperadores, monocitos, neutrófilos y células linfoides innatas, lo anterior con miras a extrapolar estos resultados en aplicaciones clínicas para un mejor pronóstico en los pacientes con sepsis.

“Queremos buscar marcadores y diferenciar el estado del paciente séptico: ¿su condición es por la exageración de la respuesta proinflamatoria, por el reclutamiento de células que propician la inflamación o el control de esta?, o bien ¿es por la respuesta antiinflamatoria excedida, es decir, la carencia a responder? De alguna forma, pretendemos entender el balance del ambiente proinflamatorio y antiinflamatorio”, expresó.

Parálisis inmunológica

A través de la técnica de citometría de flujo multiparamétrica, el grupo de investigación del doctor Adán Moreno estudia poblaciones de células. Por ahora han comenzado a caracterizar subpoblaciones de monocitos y linfocitos como son los linfocitos innatos y algunas moléculas estudiadas en el campo de la oncología como PD-1 y PD-L1, que se asocian con un agotamiento de la respuesta inmunológica.

“Estas moléculas ocasionan que los linfocitos encargados de matar las células tumorales ya no actúan contra estas porque están ‘exhaustas’, lejos de ser un caso particular de los procesos tumorales lo encontramos en los pacientes sépticos. No se trata de pacientes con alguna inmunodeficiencia, es decir, que su respuesta inmune ya no actúa, no, de alguna forma la respuesta está suprimida y los linfocitos reconocen el patógeno pero dejaron de actuar porque expresan moléculas que les ordenan no hacer nada, es decir, están en un perfil exhausto”, dijo.

Agregó que de alguna forma el problema no es el microorganismo extraño en el organismo, sino del mecanismo de la respuesta inmune para eliminar el patógeno que, en muchas ocasiones, ya no está presente pero dejó programada la respuesta inmunológica.

La investigación se encuentra en su primera fase y en términos generales pretende entender la respuesta inmune en pacientes con sepsis, a fin de brindarles un tratamiento más adecuado.

“La idea es buscar moléculas que nos den la fotografía exacta del paciente con sepsis para saber en qué camino está y darle el tratamiento adecuado, o mejor aún, podríamos darle seguimiento evaluando los marcadores moleculares para saber en qué momento hay que dejar de inmunosuprimir la respuesta del paciente, o bien todo lo contrario. Esperamos que en un futuro el nivel terapéutico sea diferente, esto dependerá de los resultados a nivel molecular”, concluyó el investigador del HJM. Fuente:(Agencia Informativa Conacyt).

