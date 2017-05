Rumbo político

Víctor M. Mejía Alejandre

Tejido social fortalecido

En el Chiapas actual hay el compromiso activo y efectivo para mejorar las condiciones de vida de mujeres y hombres esto con la finalidad de tener la participación activa de todos los chiapanecos en el desarrollo pleno de nuestra entidad en todos sus niveles.

Hoy está claro que en lo referente a la Promoción de la convivencia familiar el gobierno de Manuel Velasco está buscando fortalecer el tejido social y esto se lograra con la recuperación de los espacios públicos, como se ha venido haciendo en esta administración gubernamental donde en miles de comunidades rurales y urbanas se vienen realizando este tipo de pequeñas obras, las cuales también son un sitio ideal para la reactivación física de todos, además de ser espacios para la convivencia familiar y de la comunidad.

La recuperación espacios públicos también debe verse como un rescate en favor del derecho a la niñez y la juventud chiapaneca, porque estos sitios coadyuvan con el proceso de educación y enseñanza, además de ser espacios adecuados para el fortalecimiento de la mente sana en cuerpo sano porque a esos sitios concurre la gente en busca de diversión y esparcimiento, que también es forma de enseñar por imitación.

Está claro que en Chiapas el gobierno de Manuel Velasco Coello el esparcimiento familiar es parte importante es parte esencial pura construir un Chiapas mejor, donde con humanismo se mire hacia un futuro con pleno valoramiento de nuestra identidad como chiapanecos, así las cosas.

Camarón Hernández agrede con sus declaraciones a Ramírez Aguilar.

El indígena tojolabal; José Antonio Hernández conocido entre los perredistas como el Camarón, ex dirigente estatal del PRD y de la CIOAC, volvió a la difamación y a la declaración fácil y sin sentido, como es su costumbre de este político que no hace muchos ayeres fue alcalde del Municipio de las Margaritas.

En forma perversa hace unos días en algunos medios comitecos y redes sociales dio a conocer que el diputado Eduardo Ramírez Aguilar puede e4star entre los responsables del asesinato del dirigente regional de la CIOAC Luis Hernández Cruz; cosa que ponemos en duda porque Hernández Cruz fue vistió varias veces en el Congreso lo mismo acompañando a su esposa quien es actualmente diputada por el PRD; que saludando a diversos políticos que ocurren al palacio legislativo.

El verdadero motivo del encabronamiento del Camarón Hernández, (como gustan que le digan) es el dolor es que hace unos meses (24 de Octubre del 2015) Ramírez Aguilar se reunió con una de las tantas fracciones que hoy tiene la CIOAC está la que encabeza el hijo del líder nacional y fundador de la Misma llamada; CIOAC José Dolores López Domínguez; donde también estuvo otros de os acusados por el Camarón; el diputado federal Jorge Álvarez López.

Eso molesto a la CIOAC tradicional de la que se ha adueñado el famoso camarón y por eso su perversa difamación; hay que decirlo siempre ha sido así toda su vida (tengo más de 10 años de conocerlo), siempre ha sido una persona baja vulgar, corriente y agresivo, si no vaciló en joder a su hermano Miguel. Cuando fue dirigente del PRD, ¿qué se puede esperar ahora que anda de protagónico y buscando sacar tajada de la muerte de Luis Hernández Cruz.

Al famoso Camarón perredista, se le olvida una regla de la política y de la vida misma: atar la lengua con el cerebro antes de decir alguna pendejada, así las cosas

Jaguares sigue en Chiapas.

Quince años duro entre lo bueno y lo malo, con un inicio si no espectacular si normal en un equipo nuevo, novedoso y esperanzador y que acaba de tener un cierre desastroso, que lo mando a la división de ascenso Mx, Jaguares de Chiapas fue genio y figura, en la sociedad Chiapaneca, no pasó desapercibido ni mucho menos fue ignorado y hasta se abrieron muchos mitos sobre su existir.

Hoy Jaguares se va a la división de ascenso, seguirá transcendiendo en nuestra entidad, lo veremos jugar en esa división “picando piedra” hay que decir que no es mala liga, hay buenos equipos con buenos estadios y el futbol es de buen nivel y mejor aún tendremos el clásico Chiapaneco entre los Jaguares y Cafetaleros, el futbol sigue, suerte y a picar piedra buscando el ascenso, así las cosas.

Municipios y algo más.

Gracias al trabajo que desarrolla el presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor en Tuxtla Gutiérrez, a través de convenios para la obtención de árboles frutales, maderables y plantas de ornato, campañas de concientización y obras con pleno respeto a los ecosistemas, la capital chiapaneca actualmente tiene una imagen sustentable y protectora de la naturaleza. El alcalde capitalino manifestó que, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, Tuxtla es una ciudad más comprometida con el medio ambiente y con mayores políticas de movilidad que abonan al cuidado de las áreas naturales de la región. Fernando Castellanos refirió que, gracias a los esfuerzos materiales y humanos del Ayuntamiento, no solo se ha beneficiado a la imagen del municipio y a la salud de familias, sino también a preservar las especies nativas de la región… El presidente Municipal de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán acompañado de autoridades civiles y militares, encabezó la ceremonia cívica conmemorativa del 264 Aniversario del “Padre de la Patria”, Miguel Hidalgo y Costilla, en un acto que reunió al personal docente y alumnos del Colegio Constancia y Trabajo de esta ciudad. La alumna del primer grado grupo “B”, Emily Camila Gutiérrez Gutiérrez, rememoró parte del legado de Hidalgo y Costilla, como un personaje que enarboló la Guerra de Independencia de México, que tuvo como resultado la patria que hoy tenemos. “Hoy nos referimos a un personaje con grandes valores, que aun siendo de noble cuna, defendió con valentía a los más necesitados, por eso me siento orgullosa de ser mexicana, de vivir en esta nación sólida y unida con grandes valores”, expresó ante todos los asistentes… Con la finalidad de fomentar los registros oportunos de nacimiento para que todas las niñas y niños gocen del derecho a la identidad, el DIF Chiapas en coordinación con el Registro Civil Estatal, impulsaron en todos los ayuntamientos de la entidad la campaña “Reto por el Derecho a la Identidad de Niñas, Niños y Adolescentes en Chiapas”. En este marco, la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez, encabezó la entrega de reconocimientos a los sistemas DIF municipales que durante el 2016 incrementaron el índice de registros de nacimientos y los exhortó a continuar trabajando en la tarea de garantizar -en todo momento y circunstancia- los derechos de las niñas, niños y adolescentes, consagrados en la ley… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia