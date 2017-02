Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Las imágenes de las virgencitas de Copoya recorren ejidos, barrios y colonias de Tuxtla Gutiérrez desde el pasado 30 de enero y hasta el próximo 12 de marzo estarán en diversas casas de familias tuxtlecas.

Tan necesitado está el PRD nacional que recoge a la basura política.

Se les fue la brujita de Zoé a brazos de AMLO y de inmediato los del Sol Azteca le dieron cobijo al Judas Iscariote de Cacahoatán.

Hay sumas que restan y ésta es una de ellas para vergüenzas la adhesión de Diego Valera, pues el diputado federal no ha hecho absolutamente nada por sus representados y los mareños y pescadores se la tienen cantada pa que pucta.

Habrá alguien que ponga en cintura al representante estatal de MORENA, vecinos de mi colonia Paraíso Ojo de Agua en Tuxtla Gutiérrez se dicen molestos porque a cada rato un vehículo con bocinas a todo volumen invita a que acudan a ver y a escuchar al PEJE en los próximos días.

“Hasta el gorro estamos de escuchar al tabasqueño en los spots de radio y tv y encima nos receten esa propaganda nos tiene encabronados” me mandaron a decir en su queja. Ojalá y el honrado que preside MORENA agarre la onda y no sature con esa contaminación a la gente.

Los pichis no pueden dormir y quienes se soban el lomo en jornadas duras de trabajo que quieren echar una descansadita o coyotito el sonido de la invitación. Servidos estimados vecinos.

Empresarios de “ECHO” amanecieron en el Amate acusados de diversos delitos.

Le rascaron la panza al tigre y ahora duermen (si es que pueden) en la mansión del delito.

No habrá aumento en los precios de la gasolina… al menos hasta el próximo 7 de febrero.

Unos vivales usaron el logotipo de la SEMARNAT para un evento y de inmediato el delegado Amado Ríos Valdez se desmarcó que de ese grupo al que tacho “de abusivos” pues no son autoridad para hablar de la COP16 para eso están los responsables internacionales y nacionales. Tómala.

Carlos Eugenio Ruiz Hernández debe agradecer el trabajo del Maestro Hugo Armando Aguilar Aguilar.

Pues el secretario General de la UNACH fue el encargado de las negociaciones con el SPAUNACH que dirige Pedro Jiménez Pérez y si no es por el Maestro no se hubiera logrado la firma del Contrato Colectivo del Trabajo y desactivar así el aplazamiento a huelga.

Ayer en su discurso del rector no hubo una sola palabra de agradecimiento del viejito para su Secretario General pero no importa Hugo Armando no necesita vejigas para nadar, sabe y conoce las tripas de los andamiajes de la UNACH, por eso desde aquí un reconocimiento al bombero de la máxima casa de estudios.

Mucha diferencia de Jaime Valls Esponda ex rector y hoy director del ANUIES que valoraba la tarea del leal, responsable y disciplinado Hugo.

Antier estallaría la huelga en las estaciones de radio y televisión con presencia del STIR, los varones de los medios electrónicos pidieron una prórroga de 24 horas y esta fenecía el último minuto del 01 de febrero.

Faltaban tres minutos para iniciar la huelga nacional, y Luis Elias Samayoa, delegado en Chiapas del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión daba instrucciones y entregaba las banderas rojas y negras para que los integrantes de su comité las llevaran a cada estación de radio y televisora para el estallamiento a huelga cuando entró un mensaje a su celular de que había acuerdo y se suspendía la huelga.

Todos respiraron profundo porque por primera vez habría huelga en todo el país, que bueno que no fue así y se alcanzaron los acuerdos.

Chiapas logró ser el primer estado del país, de América Latina y el Caribe que cuenta con 122 municipios inscritos en la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes”, informó Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil.

Al comparecer ante la Comisión de Protección Civil de la Sexagésima Sexta Legislatura en el Congreso del Estado, como parte de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno y al dar cumplimiento al mandato constitucional, el funcionario detalló que debido a lo antes expuesto, la Organización de las Naciones Unidas certificó al estado por sus avances en materia de resiliencia y por demostrar la voluntad y el compromiso en materia de reducción de riesgo de desastres por parte del Gobierno del Estado de Chiapas.

El secretario de Protección Civil dio puntual respuesta a las interrogantes planteadas por las y los diputados: Fabiola Ricci Diestel, Raquel Esther Sánchez Galicia, Elizabeth Escobedo Morales, Patricia Del Carmen Conde Ruiz, Jesús Arnulfo Castillo Milla, y Rosalinda Orozco Villatoro, en donde dio a conocer las estrategias, programas y acciones que en el ámbito de la Política Pública de Protección Civil se han realizado para proteger la vida, los bienes y el entorno de las familias chiapanecas en el 2016.

Destacó que el Sistema Estatal de Protección Civil trabaja con los Ayuntamientos para contar con 122 Planes de Acción Local de Resiliencia, lo que colocará a Chiapas como referente en la Estrategia Internacional de Ciudades Resilientes de la ONU.

Chiapas es el único estado en contar con un Fondo Municipal de Protección Civil, un instrumento financiero que sirve para fortalecer los municipios y sus comunidades, a través de programas y acciones para identificar y reducir los riesgos de desastres mediante capacitación, difusión y equipamiento, destinándose a este fondo en el 2016, más de 125 millones de pesos.

En materia de Prevención, precisó que, en la Escuela Nacional de Protección Civil, se ha capacitado y profesionalizado a más de 75 mil personas, 50 mil personas de los Comités de Prevención y Participación ciudadana y 25 mil más, entre sector educativo, iniciativa privada, dependencias de los tres órdenes de Gobierno y población en general, provenientes de la entidad y otros estados de la república.

Enfatizó que el Sistema Estatal de Protección Civil cuenta con una herramienta informática con tecnología de punta, el Sistema Integral de Protección Civil (SIPC), que combina bases de datos, información geográfica y un repositorio multimedia que almacena documentos, fotografías, videos y grabaciones de voz, con lo cual se está conformando una memoria única en todo el país, que a la fecha se tienen registrados más de 93 acciones de protección civil.

