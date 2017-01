Rumbo político

Víctor M. Mejía Alejandre

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado en conflictos

En un verdadero cáncer y en todo un portador de maldad; se ha convertido al interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado que dirige el Lic. Alejandro Culebro Galván Auditor Superior del Estado; un personaje de nombre Amador Martínez Martínez encargado de la Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos; luego de que se ha enquistado en esa oficina donde se inició como subdirector apoyado por Manuel Pulido hasta hoy se mantiene como encargado de la dirección, en espera de ser ratificado por el actual auditor Culebro Galván, quien ha prestado oídos sordos a los reclamos de los trabajadores que son acosados e insultados por Amador Martínez, que por ser poblano según dicen y cometan; muestra desprecios a la base trabajadora de la oficina a su cargo a los que insulta y hasta chamulas les dice en forma despreciativa; lo que ya molesto a las y los trabajadores.

Mismos que comentan que nada pueden hacer para defenderse ya que el funcionario antes señalado los amenaza con poner los a disposición de Carlos Vidal Cossío Horita, jefe de la Unidad General de Administración, para que sean despedidos sin miramiento alguno por lo que recurren a este espacio para hacer públicas su molestas.

Amador Martínez dicen las y los quejosos tiene ya casi 20 años en esa dependencia y en ese periodo sus acciones según aseguran pueden ser en muchos casos deshonestas y ponen en duda el trabajo de esa importante en donde la deshonestidad no debe de tener cabida y en su caso esta debe de ser denunciada, para que se proceda conforme a la ley y se castigue al corrupto.

Se espera que el Lic. Alejandro Culebro Galván auditor Superior del Estado titular y responsable del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado realice una investigación sobre el actuar de Martínez Martínez, quien en caso de ser encontrado responsable se le castigue conforme a la ley, veremos y comentaremos, así las cosas.

El último adiós a Leonel

Ayer acompañe a mi amigo Leonel Palacios Pérez, a su última morada, a ella llego acompañado por algunos centenares de habitantes de San José Terán, donde Leonel vivió por muchos años y donde era ampliamente conocido y apreciado por sus vecinos y amigos.

El afamado conductor de noticias recibió cientos de bendiciones y reconocimientos de la gente humilde y sencilla que eran sus fieles radio escuchas, principalmente de Radio Prensa, noticiero que lo llevo a la fama y que condujo por muchos años con su forma tan original y muy propia de conducirlo.

Leonel Palacios fue acompañado al cementerio ejidal de Terán, por la gente del pueblo, pocos fueron los políticos que ahí llegaron, si al caso la maestra Sonia Rincón Chanona, Carlos y Jorge Morales Vázquez y pare usted de contar, no más personajes de la política.

Al modesto panteón tampoco asistieron las grandes estrellas del periodismo chiapaneco, si al caso sus colaboradores y sus seguidores de la ARRPRECH y uno que otro despistado como yo que preferimos ir a despedirlo a su tumba para saber dónde será su última morada e irlo a visitar cuando haya oportunidad.

Me sorprendió que los dos o tres centenares de gente humilde que lo acompañaron al panteón, lo hicieron caminando, con sus ropas humildes mostrando en su rostro el dolor de la pérdida del vecino, del amigo, del ídolo de las noticias de la radio, a ellos no les importo caminar por casi dos horas con tal de dar el adiós a su amigo, ellos no habían para posar para la foto, ellos iban a despedir a su ídolo; la verdad estoy sorprendido de ver el cariño que la gente siente por Leonel, no sé cómo comentar lo visto pero si quede sorprendido del cariño de esas personas por Leonel, estoy sorprendido.

Me comentaban que al velorio se dejó llegar un mundo completo de políticos de tiempos pasados y de tiempos actuales, no sé; no llegue al mismo, no me gusta llegar a los velorios esto en su momento se convierten en una pasarela política, ellos llegaron a posar para la foto, pero lo visto en el panteón: solo se ve cuando muere un ídolo, una gente que el pueblo quiere, una gente del pueblo. Descansa en paz mi negrito.

Un abrazo a Roberto, Leonel y Efrén un abrazo solidario, mientras que la viuda Doña María Elena nuestro más sentido pésame familiar. Descanse en paz este ídolo, así las cosas.

Emilio Salazar Farías inicio diputado chiapaneco que a la cara

En la Primera Sesión de Trabajo de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Emilio Salazar Farías, insistió en fijar su postura clara y contundente de realizar un análisis profundo con

Todos los involucrados y llegar a una solución viable que no afecte a los mexicanos y al país en el tema del gasolinazo.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, sostuvo al tomar la palabra en la sesión de este martes que “en realidad no hay ninguno solo de esta Comisión que esté preocupado por hacer un análisis y no obtenga un reclamo por causa del gasolinazo, aquí debo ser muy claro, nadie puede partidizar el tema o que solo es preocupación de uno o de otro”.

Hay que reconocer que Emilio Salazar es el único diputado federal que ha dado la cara en el conflictivo caso del gasolinazo. Mientras que los demás escanden la cara y pegan la graciosa huida, así las cosas.

Municipios y algo más.

Para contribuir a generar tranquilidad a madres que padecen VIH y tienen bebés sanos, el Sistema DIF Municipal y Voluntariado han sumado esfuerzos para poner en marcha la campaña “Lechetón 2017”, la cual busca recaudar leche en polvo, pañales y artículos para bebé para beneficiar a dichos sectores.

Al respecto, la presidenta del DIF Municipal, Martha Muñoz de Castellanos señaló que este año se pretende superar la meta del año pasado en donde se benefició a más de 200 madres portadoras del VIH en periodo de lactancia, por lo que confió en la voluntad de la ciudadanía para cumplir con este objetivo.

En completa normalidad reiniciaron clases más de un millón 700 mil estudiantes a lo largo y ancho de toda la geografía chiapaneca, informó la Secretaría de Educación en Chiapas.

Detalló que cerca de 19 mil escuelas de diversos niveles educativos son las que retornaron a sus actividades académicas, correspondientes al ciclo escolar 2016-2017, así como poco más 80 mil docentes regresaron a sus centros laborales.

El Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil participó en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Protección Civil 2016.Desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el secretario de Protección Civil en la entidad, Luis Manuel García Moreno dio a conocer los 120 municipios adscritos a la Campaña Mundial Ciudades Resilientes, y dos que se encuentran en proceso, todos certificados por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)