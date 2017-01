Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Un promedio de cinco mil a seis mil burócratas del Poder Ejecutivo de Chiapas serán despedidos de sus centros de trabajo.

En el Instituto de Mejoramiento de Poblados la rasuradora será para unos 400, en Energías Renovables prácticamente desaparecerá, Banchiapas pasará a la Secretaría del Empoderamiento para el Desarrollo de la Mujer y ahí podrían ser reacomodados algunos pero un número importante les darán las gracias, lo mismo ocurre en la Secretaria de Obras Públicas y Comunicaciones y en otras dependencias, institutos y para estatales que mala manera de empezar el año las y jefes de familia que quedaran desempleados.

Juan Carlos Gómez Aranda secretario de Gobierno argumenta que la medida asumida por el gobierno del GÜERO se debe a la deuda de 40 mil millones de pesos que dejó la administración pasada.

También de la nómina de cada uno de los 122 ayuntamientos llegará el cuchillo y despedirán a al menos 30 trabajadores, los munícipes desojan las margaritas para decidir quiénes serán las y los sacrificados un problema más que se suma a la falta de liquidez que tienen las cuentas municipales.

Luis Videgaray Caso está de regreso en el gabinete presidencial o quizás nunca se fue.

El nombramiento como Secretario de Relaciones Exteriores hecha en favor de su amigo por el Presidente Enrique Peña Nieto ha puesto nerviosos y encabronados a más de la mitad del gabinete empezando por el Jefe de la Oficina de la presidencia, el titular de SEGOB y Aurelio Nuño por citar algunos.

El que ha de sonreír es el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump quién dijo en su cuenta de redes sociales que el hoy canciller era un buen Secretario de Estado y hasta quizás el güero gringo haya sugerido tal nombramiento.

Tiene razón el periodista Sergio Sarmiento al escribir en su columna “Hay enojo por el gasolinazo, pero los bloqueos y los actos de vandalismo son organizados por políticos”. Quizás se refiera a las huestes del caudillo y a otros partidos de izquierda.

El empresario gasolinero de la frailesca, Pedro Mier y Concha Baltazar pidió enérgicamente que los gobiernos federal, estatal y municipal asuman su papel, hagan cumplir la ley y resguarden la seguridad de sus instalaciones y sobre todo de sus trabajadores.

No quieren ser los paganos y rehenes de una turba que se encuentra molesta por el alza en los combustibles pero que atrás de ellos están los expertos en saqueos, robo y vandalismo.

En los primeros días del año el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha captado más de cuatro millones y medio de pesos por concepto de impuesto predial.

La gente aprovecha el descuento del veinte por ciento para el mes de enero y se espera que siga respondiendo en febrero y marzo cuando los descuentos sean del diez y cinco por ciento me informó la tesorera Cristina Palomeque Rincón. “Invitamos a los ciudadanos a que paguen su predial, el impuesto que ahorita aprovecharían un descuento del 20 por ciento en el mes de febrero el diez por ciento y en el mes de marzo el cinco por ciento además los señores de la tercera edad, jubilados, pensionados tendrán un descuento del cincuenta por ciento de enero a marzo del 2017”.

El programa “Médico en tu Hogar” ha llegado a seiscientas de las cuatro mil familias más pobres que viven en distintas colonias de la capital chiapaneca.

A través de este esquema le apuestan a la prevención de enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión dijo el Secretario de Salud del municipio capitalino de apellido Chávez Lemus, “Hemos buscado en las colonias donde existen los más índices de pobreza en las familias estamos enfocándonos principalmente a uno de los problemas no solamente local sino a nivel internacional y a nivel este nacional y desde luego en Chiapas y Tuxtla Gutiérrez que es la prevención, se ha abandonado mucho ustedes saben que es muy importante que tengamos presentes que no hay que esperar a que llegue la enfermedad, es hacemos pruebas de diabetes, para detectarlas antes de los diez años o sea su calidad de vida será muy bien, no le van a amputar un pie, no tendrán problemas renales entonces a ese problema y dándole educación de su alimentación”.

Líderes del transporte organizado piden a sus representados no abusar en el cobro de pasaje de taxis en ciudades como Tuxtla Gutiérrez.

Plantearan a las autoridades que diseñen cuatro zonas donde se especifique claramente los costos del pasaje del taxi.

El presidente de la Cámara del Autotransporte de Chiapas, David Fonseca Cartagena, opinó, “El taxi siempre es convencional y hago un llamado a mis compañeros transportistas que no estén abusando por el alza de la gasolina, sabemos que el alza nos está afectando a todos pero que no abusen, oficialmente no se puede estar cobrando más, es urgente sí que se ajusten las tarifas, pero no al gusto de los compañeros”.

Mientras que Octavio Orantes Pastrana.

Representante de Transportistas Unidos de Chiapas, comentó, “Están abusando de las tarifas y considero que se debe de hacer un estudio y los transportistas y la secretaria, para que así se apliquen las tarifas del primer cuadro, segundo cuadro y tercer cuadro para que así ya no haya esos abusos de algunos taxistas que lo están cometiendo”.

Pero el presidente de FECOTRACH, Emilio Sánchez Selvas, reconoció que hay un alza desproporcionada en las gasolinas, pero pidió solidaridad y calma a sus representados, “Vamos a platicar todos los compañeros para que sea la cuota normal, vale la pena porque la ciudadanía también es parte de nosotros ¿no? Si se hace el primero, segundo, tercero y el cuarto cuadro creo que eso nos levaría a un éxito tanto a nosotros como a la gente”.

