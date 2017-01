CRONICA CHIAPANECA

Daniel Flores Meneses.

nLos desmadres del “gasolinazo” y la vuelta de Videgaray al gabinete

La violencia que se está generando no es gratuita y mal harían los gobernantes que dejaran pasar estos acontecimientos y los calificaran de pasajeros por el “gasolinazo”. Efectivamente el alza en las gasolinas las ha provocado, pero se han colgado muchos grupos que están en contra de la situación que prevalece en el país por la mala política gubernamental que está llevando al despido masivo de trabajadores, que se convierten en verdaderos adherentes de los grupos de inconformes.

Poco a poco aumentan, pero hasta ahora están dejando hacer, dejando pasar, esperando que esto termine en unos días sin mayores problemas. Sin embargo, muchos son los que creen que el gobierno peñista debe tomar precauciones, porque el horno no está para bollos.

La violencia en varios puntos de Chiapas, y de México, lo demuestra, la quema y sobre todo la agresión a la policía que no ha sabido defenderse por órdenes seguramente para no perjudicar los derechos humanos de los manifestantes.

En Huehuetán, en Tapachula, se queman casetas del Instituto Nacional de Migración incendian combis. Las organizaciones cristianas llaman a reuniones para demostrar cómo ha afectado la persecución religiosa. Algo está pasando y es hora de que el gobierno diga, algo al respecto y que no lo tome como movimientos simples, porque podría dicen analistas, llevarse una sorpresa.

Mientras tanto el Presidente Peña Nieto envió su mensaje a los mexicanos con la misma tesitura que siempre lo han hecho sus antecesores, diciendo que tratan de salvar a la economía, un discurso gastado que ya nadie quiere oír.

Dice que entiende el enojo por el alza en el precio de las gasolinas; sin embargo, señaló que esta medida se dio para mantener la estabilidad de la economía del país… “Entiendo el enojo por esta medida, dijo, pero apelo a la sociedad a que escuche las razones que el gobierno ha venido exponiendo del porqué de esta decisión que, de no haberse tomado, los efectos y consecuencias serían más dolorosas”. Mientras hablaba en su estado el EDOMEX, los vándalos saqueaban comercios.

Las cosas están serias sobre todo para el gobierno actual de México, que tiene que resarcir el hueco que dejo la llegada de Trump candidato a México, y para eso ha puesto ya a Luís Videgaray el hombre de su confianza y conocido, muy conocido por el presidente electo norteamericano.

El presidente anunció un cambio en su gabinete y una restitución. Luís Videgaray el hombre que Trump admira, asume la titularidad de la Secretaría de relaciones Exteriores, y Caludia Ruíz Massieu, con halagos, presidenciales deja el puesto… Por otro lado, nombra a María Cristina García Zepeda como nueva secretaria de Cultura, quien deberá atender las necesidades de la comunidad cultural, al tiempo de promover nuestra cultural dentro y fuera de nuestras fronteras.

Videgaray llega porque es el conocido de Trump, y lo quiere a él como mediador. El presidente electo de Estados Unidos, dice que lo que sucedió con la FORD en San Luís Potosí es apenas el principio… Es cuestión dicen los que saben de política, nada más.

Ante el cambio de gobierno de Estados Unidos, el 20 de enero, la instrucción al secretario Luis Videgaray es que deberá mantener los vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, comercio e inversión. Lo cierto es que es el regreso triunfal de Videgaray al gabinete de su amigo y jefe., ahora la pregunta es si ayudará al gobierno a solventar el problema con Estados Unidos…

Y por supuesto el mercado cambiario reaccionó ante el cambio en el gabinete y al cierre de la sesión cambiaria de este miércoles, instituciones bancarias de la Ciudad de México vendieron el dólar libre hasta en 21.80 pesos, 32 centavos más respecto a la víspera, en tanto que el menor precio a la compra se ubicó en 20.80 pesos…

El peso mexicano se hundió este 4 de enero a un nuevo mínimo histórico por temores en torno a las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y luego de que funcionarios de la Reserva Federal mostraron preocupación por potenciales presiones inflacionarias.