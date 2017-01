Al Son del Texto

Tina Rodríguez

Este gobierno parece mudo.

Dejó que la polémica creciera entorno al tema de las gasolinas como si eso fuera el futuro de la nación.

Una revisión simple deja en claro en los medios que no hubo la menor operación gubernamental en la difusión del aumento de las gasolinas.

Les valió.

Aun las protestas por todos lados.

Las redes sociales se llenaron de imágenes de inconformidad, pidiendo la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto, a quien no pocos ubicaron jugando golf en Mazatlán, cuando todo estaba encendido por el tema.

Fue el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher Linartas, quien aceptó ante los corresponsales extranjeros, que el gobierno sabía que los aumentos a las gasolinas eran ciertamente impopulares, pero que ya era asunto decidido.

Mientras el mandatario se lleva todas en contra.

¿Porqué?

Eso no es gratuito,

Los días de fin de año y de inicios del otro, no aminoraron la reacción social, alimentada ciertamente por los centros y personajes de la llamada izquierda mexicana: PRD y AMLO, especialmente; eso se dice.

Todavía con el marasmo –dijera García Márquez- de las primeras horas del 2017, en casi todos los estados del país hubo desganadas movilizaciones de protesta y en algunos casos, pocos, intentos por prenderle fuego a una que otra gasolinera, que fue una cosa estúpida pues solo son concesionarios, no los que deciden el precio de los combustibles.

El diario “Reforma” se le fue a la yugular al régimen.

El primer párrafo de su nota editorializó así la información:

“El primer golpe a los bolsillos fue el gasolinazo, el segundo impacto es la liberalización de los precios del gas LP y el nocaut llegó ayer con el anuncio de aumentos a las tarifas eléctricas de hasta 53 por ciento acumulado en el año”.

¿Así piensan ganar en el año 18?

Quienes se dedican a darle seguimiento a estas alzas, indican que, con este nuevo aumento, de enero de 2016 a enero de 2017, el precio de la electricidad para los industriales subió 53 por ciento y para los comerciantes 37.4 por ciento.

Y para Usted y para mí ha sido de 25 por ciento.

Así de simple.

Y la cosa sigue.