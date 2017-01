LG se sube al carro de las cibermascotas domésticas

Ciudad de México l Si alguien pensaba aún que LG es una marca relacionada solo con televisores, móviles o electrodomésticos, es que no se ha enterado de lo que está sucediendo en esta edición del CES de Las Vegas. Y si bien es cierto que el gigante coreano no ha dejado de presentar nuevas líneas y gamas de sus productos «de siempre», también es verdad que, a partir de ahora, habrá que empezar a considerarla como un actor importante en robótica e inteligencia artificial.

Y no es que no supiéramos que la firma lleva tiempo investigando en estos campos, que sí que lo sabíamos. Lo que sucede es que, ahora, una buena parte de esas investigaciones se han convertido en productos comerciales, al alcance de los usuarios domésticos. Y algunos de esos productos acaban de ser presentados, precisamente, en esta edición del CES.

Elementos de Inteligencia artificial llevan presentes un tiempo en un buen número de productos de la compañía, desde televisores a lavadoras o frigoríficos. El pasado verano, sin ir más lejos, LG sorprendía en la IFA de Berlín con un aspirador que hacía funciones de vigilancia en casa… Pero ahora llega el turno de los robots. Esta nueva línea de productos se estrena con tres dispositivos, dirigidos al hogar, a los jardines y a la asistencia en espacios públicos. Dotados de una gran capacidad de procesamiento, los tres modelos pueden utilizarse como centro de control de otros dispositivos que tengamos instalados.

LG Hub Robot, por ejemplo, está especialmente pensado para utilizarse en casa. Una vez conectado, se convertirá en todo un asistente personal capaz de controlar y sincronizarse con nuestros sistemas de video, audio, climatización o control de temperatura. Bastará con decirle al robot lo que queremos que haga, incluso si estamos en el trabajo o en el coche, para que nuestras órdenes se ejecuten al instante.

El robot también puede leer o enviar mensajes, programar nuestra agenda, despachar el correo y un sinfín de otras tareas útiles en nuestra vida cotidiana. Blanco, pequeño, con dos luces azules por ojos y un aspecto redondeado y simpático, podemos pedirle a nuestro pequeño Hub Robot que ponga música, que nos mire el correo, que compruebe el tráfico o que nos busque información en Internet.

El Segundo de los robots presentados, por el contrario, está diseñado para trabajar fuera de casa, en concreto en el jardín. El dispositivo está preparado para desempeñar, sin ayuda alguna, las principales tareas de mantenimiento de cualquier zona verde. La tercera categoría, por ultimo, encuentra su utilidad en los espacios públicos, como hoteles o aeropuertos. Allí, estas máquinas darán información y servicio a los viajeros que lo soliciten, y se ocuparán de que todo sea más cómodo para las miles de personas que circulan diariamente por sus lugares de trabajo. Bastará con pedirle al robot que nos de nuestros datos de vuelo, o que nos indique dónde está nuestra puerta de embarque, o que compruebe por nosotros si nuestro vuelo ha sufrido algún retraso.

Pero las novedades en Inteligencia Artificial de la firma coreana no terminan ahí, sino que se extienden al resto de los electrodomésticos gracias a la adopción del sistema Amazon Alexa, que permite interactuar con cualquier dispositivo por medio de la voz. De esta forma, podemos, literalmente, hablar con el aspirador y pedirle que se active a la hora que deseemos, o decirle a nuestro pequeño robot doméstico (LG Hub Robot) que lo haga por nosotros. Lo mismo sucede con el resto de los electrodomésticos.

Pantallas OLED, ahora con HDR

En cuanto a televisores se refiere, LG afirma haber dado un «paso de gigante» en su tecnología OLED, presentando una nueva gama súper UHD, basada en el uso de Nano células y capaz de combinar la reproducción de colores (más de mil millones) con HDR activo y DOLBY Vision.

El resultado son los nuevos LG SUPER UHD TV (SJ9500, SJ8500 y SJ8000, la tercera generación de la línea Súper UHD TV. Los paneles LCD con Nano Cell ofrecen una ventaja técnica ya que utilizan partículas de tamaño uniforme. Con un diámetro aproximado de un nanómetro, crean colores más sutiles y exactos, y que además ofrecen ángulos de visión más amplios que otros televisores, incluidos los Quantum Dot de Samsung. Según LG, Esta tecnología es ideal para los televisores de gran formato y alta resolución.

Estos televisores con Nano Cell, muestran colores más consistentes en ángulos de visión más amplios sin prácticamente ninguna diferencia entre los usuarios que se sientan en frente de la pantalla y aquellos que la vean desde un ángulo de 60 grados. Mano Cell logra absorber las longitudes de onda de La Luz sobrante, la que no se utiliza directamente en la imagen y se dispersa, penalizando el detalle, y logra así mejorar tanto los colores como la definición de la imagen hasta unos límites jamás vistos hasta ahora.

Por ejemplo, el color verde de un televisor convencional puede mezclarse con otras ondas de luz como la amarilla o la azul, lo que provoca que el color se desvanezca y coja una tonalidad amarillenta o azul. LG Nano Cell reduce radicalmente el desvanecimiento de los colores, la inestabilidad de la imagen y otros problemas relacionados con la degradación del color. Esta tecnología también reduce el resplandor de la pantalla para mantener una calidad de imagen alta incluso cuando la pantalla está rodeada de una luz ambiente intensa.

El resultado es tan bueno que LG ha llegado a un acuerdo con Technicolor, que reúne a algunos de los mayores expertos en imagen de Hollywood, para ofrecer una calidad de imagen que cumpla con las intenciones de los productores de cine. Los nuevos televisores cuentan, además, con la última versión de WebOS, el sistema operativo que permite un uso sencillo de todas las funciones del televisor. Por ejemplo, Netflix y Amazon cuentan con un botón de acceso directo en el nuevo mando Magic Remote. La función Magic Zoom, por otra parte, permite aumentar o grabar cualquier zona de la pantalla de forma independiente. Los paneles, por su parte, son extraordinariamente finos, con apenas 6,9 milímetros de grosor.