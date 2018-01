Propone AMLO a Alfonso Durazo, ex colaborador de Fox, para SSP

Ciudad de México l Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, presentó a Alfonso Durazo, ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio y Vicente Fox, como su propuesta para secretario de Seguridad Pública, en caso de ganar la Presidencia de la República.

Anunció la creación de un consejo de asesores en la materia: el general de división Audomaro Martínez Zapata, por su conocimiento sobre el Ejército; el vicealmirante José Manuel Solano Ochoa, por su experiencia en la Armada; Marcos Fastlicht, suegro de Emilio Azcárraga Jean -presidente del Consejo de Administrativo de Televisa- como enlace con la sociedad civil en materia de seguridad pública; Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox; y la ex legisladora Loretta Ortiz, como especialista en derechos humanos.

López Obrador planteó un cambio de estrategia en materia de seguridad pública; dijo que se va a constituir en los hechos un mando único, y el próximo presidente será el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, con pleno respeto a los derechos humanos, y que nunca dará la orden para reprimir al pueblo.

También anunció la creación de una guardia nacional, a la que se integrarán todas la corporaciones.

“Vamos a garantizar la paz y no estamos sometidos ni comprometidos con ningún grupo de intereses creados; nuestro único amo es el pueblo de México. Va a haber paz y tranquilidad en nuestro país”, resaltó.

López Obrador consideró un hecho indudable que ha fallado la estrategia que se ha venido aplicando desde hace diez años para garantizar la paz.

No ha funcionado la política de seguridad pública. “Es doloroso decir que el país enfrenta una grave crisis de inseguridad y violencia; 76 homicidios diarios, algo nunca visto en la historia de nuestro país en época de paz. No podemos acostumbrarnos a esa violencia, ni perder nuestra capacidad de asombro”, señaló.

Afirmó que en sus recorridos le han expresado ciudadanos que es necesario terminar con la guerra encubierta y garantizar la paz.

Anunció que la nueva estrategia para enfrentar el problema de inseguridad y violencia no va a sustentarse “como la actual guerra fallida, sólo con el uso de la violencia”.

Indicó que primero atenderá los problemas sociales y procurar el crecimiento de la economía, porque, mencionó, la inseguridad y la violencia se originaron en buena medida por el abandono del campo. También se comprometió a garantizar a los jóvenes el derecho al estudio y al trabajo. “Desarrollo, empleo y bienestar”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que se requiere organizar el gobierno. “No es posible enfrentar a la llamada delincuencia organizada con un gobierno desorganizado”.

Al señalar que asumiría la responsabilidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aseguró tener la experiencia de encabezar, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, reuniones con el gabinete de seguridad, todos los días a las 6 de la mañana. “Recibíamos el parte de los delitos de las últimas 24 horas y se tomaban decisiones. “Así se va a actuar al triunfo de nuestro movimiento”.

López Obrador dijo que de ganar la Presidencia, encabezaría el gabinete de seguridad federal, con reuniones con los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, de Gobernación; además de gobernadores, “jefa de Gobierno” de la Ciudad de México y, con respeto a su funciones, a legisladores e integrantes del Poder Judicial. (Fuente/ La Jornada)