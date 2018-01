Rumbo político

Victor M. Mejía Alejandre

En pos de estar preparado pese a las carencias financieras por las malas políticas hacendarias; El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, convoca a las ciudadanas y ciudadanos a participar como Observadores Electorales, en todas las etapas del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de Chiapas.

En ese tenor la Consejera Electoral Blanca Estela Parra Chávez, informó que, para la ciudadanía interesada en participar como Observadoras y Observadores, el IEPC pone a disposición el “Módulo de Observación Electoral”, en la sede alterna ubicada en la 5ª Avenida Norte #2414, Colonia Covadonga, en horario de atención de 9 a 14 y de 17 a 19 horas, de lunes a viernes.

“El Módulo tiene como propósito brindar la información respecto a los requisitos, plazos y documentos que deben presentar para obtener su acreditación como Observadoras y Observadores Electorales”, resaltó.

Indicó que el plazo para presentar las solicitudes de acreditación es hasta el 31 de mayo de 2018. Una vez concluida la revisión de las solicitudes se notificará a las y los interesados para que asistan al curso; luego de acreditar el curso de capacitación, los Consejos Local y Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobarán y entregarán las acreditaciones correspondientes, así las cosas.

Por la puerta grande como los grandes toreros, la licenciada Silvia Hernández Alvarado una profesional de la comunicación; deja la dirección del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía; luego de pasar por esa institución donde trascendió y dejo huella importante en su compromiso de hacer trascender ese sistema de radio y televisión en toda la geografía estatal que cuenta con 13 radiodifusoras y 1 canal de televisión. Transmitiéndose en español, tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y zoque.

Llegando en su lugar la licenciada en derecho Dulce Gallegos Mijangos quien ha estado ligada al trabajo gubernamental en otras instancias y que sin duda algo ha de saber de lo que será su nueva encomienda, aunque si bien es cierto que llega criticada y atacada en las redes sociales, seguramente algo ha de saber de esta nueva encomienda que le otorga el Gobernador Manuel Velasco Coello, le debemos de dar la oportunidad de demostrar con su trabajo su capacidad para desempeñar ese encargo Publico.

Por el bien de Chiapas hacemos votos para que la nueva funcionaria pública realice un papel digno al frente de esa dependencia, donde como ocurre en todas las dependencias gubernamentales hay escases de recursos y de financiamiento, por lo que su trabajo no será nada fácil, pero démosle el beneficio de la duda y la oportunidad de desempeñarse en esa encomienda, no hay de otra, así las cosas.

A fin de garantizar la seguridad de mujeres y niñas en el servicio público de pasaje, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor puso en marcha el programa “Transporte Seguro para Mujeres y Niñas”, con lo que la capital del estado se convierte en el primer municipio de Chiapas en impulsar una estrategia como esta. En una primera etapa se registraron más de 100 taxis de los grupos Montebello, Radiotaxis Inn, Chiapas Seguro, Colosio, Jaguar, Águilas del Sur, entre otros que podrán ser identificados por un engomado rosa en uno de los cristales de la unidad.

El presidente Municipal de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán inició el año llevando un mensaje de progreso y modernización al ejido Poste Rojo, anunciado la ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario y Descargas Sanitarias “En el 2018 Tapachula contará con mejores servicios” enfatizó.

“En esta administración le apostamos hacer obras en las colonias y ejidos, y esto ha sido gracias al apoyo del Cabildo, el compromiso es con la sociedad, seguir ejecutando proyectos y servicios para beneficio de ustedes” indicó el edil Del Toro acompañado de los Regidores del Ayuntamiento, Alba Rosa de León, Emilio Orduña, Macdia Cruz y Alma Leslie León.

Allá en Huixtla, durante operativo interinstitucional de seguridad convocado por el COMSEP, logran la detención de más de 50 personas entre mujeres y hombres que participarían en los presuntos saqueos a establecimientos comerciales en Huixtla. Luego de que se difundiera en las redes sociales que en esta ciudad estaban programados actos vandálicos similares s los del 5 de enero del 2017, el presidente municipal constitucional Regulo Palomeque Sánchez instruyó a la Licenciada Virginia Rodas secretaria ejecutiva del COMSEP para convocar a las diferentes corporaciones policiales y fuerzas armadas para activar operativo contra estos supuestos disturbios.

Duras críticas infundadas contra el alcalde Tuxtleco Fernando Castellanos por osar salir de vacaciones con su familia a Canadá, sus críticos le quieren cargar cuentas ajenas de supuestas deudas con algunos empleados del ayuntamiento, ignoran que las deudas son institucionales y no personales de Castellanos Cal y Mayor, que hay que decir que tiene un buen sueldo y una compensación mensual, así como un aguinaldo y otras prestaciones, más que suficientes para pagar un paquete familiar, para pagar en cómodas mensualidades a cualquier parte del mundo, así que no hay que hacer olas en donde la mar está tranquila… Estudiantes de Ingeniería Petrolera de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas) fueron aceptados para realizar sus estadías en empresas nacionales con reconocimiento de la industria petrolera y energética con ello, concluir su formación académica. En la región sureste del país, los jóvenes pertenecientes a la primera generación de egresados participarán durante cuatro meses en diferentes áreas operativas de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como en industrias privadas del sector energético… la sesión de este jueves, la Permanente avaló en votación económica un acuerdo de la Mesa Directiva para la creación de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales de 2018. Este órgano estará conformado por 12 integrantes: 2 del PRI; 2 del PAN; 2 del PRD, así como un integrante por cada uno de los grupos parlamentarios restantes (Morena, PVEM, MC, NA, PES y PT), así lo dio a conocer Emilio Salazar Farías. El integrante de la Comisión Permanente Bicamaral, dijo que las decisiones se tomarán por consenso o, en su caso, mediante el sistema de voto ponderado, según su representación en la Comisión Permanente. Los grupos parlamentarios informarán a la Mesa Directiva los nombres de los integrantes de la Comisión…