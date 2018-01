Josean, se registra como precandidato externo del PRD al Gobierno de Chiapas

No le intimida la guerra sucia contra su persona, seguirá adelante con su proyecto político; dijo

Leticia Hernández Montoya l José Antonio Aguilar Bodegas, uno de los más fuertes aspirantes a la Gubernatura de Chiapas, en una breve entrevista para Expreso Chiapas, anunció que “por supuesto buscara la gubernatura de Chiapas y este viernes se registrara como precandidato externo por el Partido de la Revolución Democrática al Gobierno de Chiapas”.

Aseguró que “la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado de Chiapas, donde se le sindica que esta siendo investigado por manejo de recursos millonarios, no tiene fundamento, porque las fechas que menciona de septiembre de 2013 a diciembre de 2014, no ocupo ningún cargo público en la actual administración, lo que se diga, no le intimida ni lo detendrá en sus aspiraciones políticas”.

Aguilar Bodegas –dijo- desconocer si el Gobernador Manuel Velasco Coello, este involucrado en esta “Guerra sucia contra su persona”.

José Antonio Aguilar Bodegas, ex senador de la república, es uno de los aspirantes a la gubernatura del estado, el 16 de diciembre pasado anunció su renuncia al PRI tras una militancia de 40 años, luego dijo que estaba siendo encuestado por la Alianza Frente por México que conforman el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano ara la candidatura estatal.

El 10 de enero, José Antonio Aguilar Bodegas denunció a través de un video difundido en sus cuentas de redes sociales donde dio a conocer que un mensajero de la Fiscalía General del Estado llevo su casa un expediente donde le adjudicaban cuentas bancarias que no eran de él. El expediente iba a hacer entregado en la casa del Fiscal General del estado, Raciel López Salazar que es su vecino, pero por equivocación le fue entregado a él.