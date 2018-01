Rumbo político

Victor M. Mejía Alejandre

En un evento en donde estuvo presente Francisco Javier Acuña Llamas consejero presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la titular de IAIP Chiapas, Ana Elisa López Coello, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas; el secretario de la Contraloría General del estado, Humberto Blanco Pedrero, el secretario general de la Universidad Autónoma de Chiapas, Hugo Armando Aguilar, y el licenciado Alejandro Culebro Galván, titular de órgano fiscalizador del Congreso el estado.

Primeramente, se llevó a cabo la firma del convenio ente la titular del IAIP Ana Elisa López Coello, y el titular del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, en donde enmarcan los lineamientos que se privilegian en materia de trasparencia para enfrentar e proceso electoral en el que y estamos inmersos.

A la vez que la titular del IAIP Ana Elisa López Coello reconoció El IEPC único organismo en el estado que cumple al 100 con sus obligaciones por lo que marca un antecedente entre las instituciones de nuestra entidad.

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas al presentar su conferencia sobre la Veda Electoral señalo que “La veda electoral es necesaria, sin duda, para ponerle freno y tope a la manifestación gubernamental que se puede dar en aras de conquistar el voto, pero de ninguna manera puede servir para acallar, para apagar completamente

La luminaria que explica la gestión pública”.

Acuña Llamas exhortó a los sujetos obligados a no confundir la veda electoral con su obligación permanente de transparentar y rendir cuentas a la sociedad sobre su gestión.

“La máxima publicidad es un deber constitucional de primer orden, un principio categórico del orden jurídico mexicano vigente y por consecuencias los sujetos obligados, los organismos electorales y los partidos políticos tienen el deber de dejar a la vista la información que establece la Ley”, enfatizó. Así las cosas.

Les regresaran sus dineros a los partidos políticos

Que luego de que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), echara para abajo el cero financiamiento a partidos políticos en Chiapas, promovido por el congreso estatal.

El IEPC que preside Oswaldo Chacón Rojas tendrá que corregirle la plana a los diputados y determinará antes de finalizar enero, la entrega del financiamiento público y monto que recibirá cada partido político para el 2018 restituyendo de esa forma las prerrogativas a las que por ley tienen derecho los partidos políticos.

Chacón Rojas señalo que en los próximos días el Consejo General del organismo. Establecerá los montos tanto de financiamiento ordinario como de gasto de campaña que recibirá cada partido local y nacional que ya se sentían sin esas sumas millonarias en sus bolsas y hasta sus dirigentes mostraban desesperación, así las cosas.

JOSEAN víctima de una injuria política.

A José Antonio Aguilar Bodegas, uno de los más fuertes aspirantes a la Gubernatura de Chiapas, lo quieren sacar de la jugada con el viejo ardid de buscarle antecedentes penales y financieros para desprestigiarlo y sacarlo de la jugada en lo que más bien es una jugada jurídico- política.

En una breve entrevista para el diario Expreso Chiapas, al preguntarle su opinión del video que hizo circular la Fiscalía General del Estado de Chiapas, donde se le sindica que está siendo investigado por manejo de recursos millonarios, aseguro que “está tranquilo, porque las fechas que mencionan de septiembre de 2013 a diciembre de 2014, no era funcionario público, tal vez se refieran a otra persona”. Así las cosas.

Municipios.

Con el objetivo de que las mujeres de Tuxtla Gutiérrez vivan un entorno libre de violencia y se garanticen sus derechos, el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, refrendó su compromiso para erradicar este mal que tanto ha afectado a las familias tuxtlecas. En este sentido, el edil tuxtleco resaltó las acciones que se impulsan en la capital, ante la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), emitida en el estado, a través un plan de trabajo integral y transversal para la protección de las mujeres… En la colonia “La Aviación”, el presidente Neftalí Del Toro Guzmán inauguró este jueves, la construcción de la red de alcantarillado sanitario y descargas sanitarias, esta acción se realizó con el propósito de mejorar las condiciones de salud de las familias de la zona. Con estas y otras acciones en comunidades rurales, Del Toro Guzmán demuestra su trabajo por la Perla del Soconusco, recibiendo el respaldo de todos los habitantes, y contando con el apoyo de los regidores, las obras llegan a las colonias y ejidos.

El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, insistió en el reforzamiento de los operativos para que no se registren actos de especulación y corrupción que afecten los precios de los materiales de construcción. Informó que desde el Senado de la República se ha solicitado se intensifiquen las acciones institucionales que contribuyan a salvaguardar la economía familiar y evitar que la población damnificada por los sismos de septiembre de 2017 sea objeto de abusos y aumentos injustificados… Emprendedores chiapanecos egresados de la Universidad Politécnica de Chiapas afirmaron que en la Entidad hay importantes áreas de oportunidades que se pueden aprovechar para establecer negocios dedicados al área tecnológica, como es la impresión 3D. Luis Fernando Jiménez Porras, Moisés Santis Álvarez y Carlos Alberto Sánchez Montejo, egresados de la carrera Ingeniería Mecatrónica, decidieron en julio del año 2016, ser sus propios jefes y emprender su idea de negocio de Printmazing en temas relacionados con la impresión 3D, luego de trabajar su plan de negocios en la Incubadora de la UPChiapas "Círculo de Innovación"… Un tema pendiente que tenemos en el Congreso de la Unión del año pasado es la designación de los integrantes de la Comisión de Reconstrucción que se aprobó por unanimidad en el pleno desde el pasado 26 de octubre, planteó el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías. El integrante de la Comisión Permanente Bicameral, dijo que entre las funciones de la Comisión Especial destaca la de vigilar los recursos para la reconstrucción tras los sismos de septiembre no tengan un uso discrecional, desafortunadamente existen tentaciones para lucrar con el dolor y la tragedia, queriendo sacar ventaja política ante un proceso electoral ya en marcha…