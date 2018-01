Continúan movimiento de protesta por falta de pago

Exigieron a la Secretaria de Educación y al Gobierno del estado que firmen el convenio 2018, a efecto de garantizar sus derechos como trabajadores de la educación

Luis Ruiz/ASICh l Los docentes del Telebachillerato Comunitario en Chiapas continuaron este lunes con el movimiento que traen desde el año pasado, en demanda del pago de salarios devengados de cuatro meses de trabajo y el aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Tras reunirse en Convivencia Infantil, enjundiosos marcharon hasta la Torre Chiapas, para exigirle a Hacienda del Estado que le ministre los dineros a la Secretaría de Educación para que puedan pagarles los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Dijeron que pasaron una amarga navidad, debido a que no recursos por la falta de pago al trabajo que han realizado, pero con muchas esperanzas recibieron el año nuevo, porque aunque sea bajo presión van hacer que les paguen su salario.

Asimismo, anotaron que esta lucha no claudicará tampoco hasta que el gobierno del estado no proponga ante el Congreso del Estado el decreto de creación de este subsistema educativo en Chiapas.

De igual manera, exigieron a la Secretaria de Educación y al Gobierno del estado que firmen el convenio 2018, a efecto de garantizar sus derechos como trabajadores de la educación.