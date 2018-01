Inician paro laboral en 22 coordinaciones de zonas del ICHEJA

Luis Ruiz/ASICh l Los trabajadores sindicalizados del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos determinaron iniciar este lunes un paro laboral en las 22 coordinaciones de zonas, para continuar con el movimiento iniciado en diciembre de 2017 en demandan del pago completo de los vales de despensas correspondiente.

En tanto, acudieron ante la dirigencia estatal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, encabezada por Hugo Guillermo Vázquez Vázquez, para pedirle el respaldo en esta lucha.

Martín Pérez Jiménez, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación para Adultos, sostuvo que los vales de despensas son una prestación laboral y un derecho de los trabajadores por conquista sindical.

Anotó que, por logros de la dirigencia nacional de la FSTSE, encabezada por Joel Ayala Almeida, a todos los sindicalistas federados en los estados les deberían de dar en vales la cantidad de 11 mil 700 pesos, pero en Chiapas les mocharon este beneficio a 7 mil 700 pesos.

El movimiento es precisamente para exigir el complemento de dicho beneficio. No van a permitir que el actual director del ICHEJA viole sus derechos. Ahora ni la cara les da.

Dijo que dicho funcionario les argumenta que no les ministraron esos recursos, lo cual es falso, porque el gobierno federal ministró la partida para 445 trabajadores en Chiapas.

Inclusive, a los asesores no les pagaron, por lo que esta lucha podría fortalecerse con el apoyo de este personal, y contemplan movilizarse masivamente.

El dirigente de la FSTSE en el estado sostuvo que respaldan a estos trabajadores, para que el gobierno del estado le resuelva conforme a derecho, porque no es posible que en todos los estados les han cumplido a los trabajadores, menos en Chiapas.

Sostuvo que todos los demás trabajadores federados en Chiapas, de otras dependencias, han cobrado al 100% estos vales de despensas, solamente ICHEJA no lo ha hecho, lo cual deja en claro que hay una mala administración.