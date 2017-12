“Vamos a unir a México, no a fracturarlo”: Meade en Chiapas

Pidió a sus simpatizantes “alzar juntos la voz” porque “sin importar cuántos frentes vengan, a nosotros no nos va a dar frío” Aseguró que “desde la coalición PRI-PVEM continuaremos transformando al país; sostuvo que con los trabajadores “vamos a hacer un gran esfuerzo para que su trabajo rinda mejores frutos”

Elio Henríquez/Tuxtla Gutiérrez, Chis (La Jornada) l El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, José Antonio Meade Kuribeña, pidió a sus simpatizantes “alzar juntos la voz” porque “sin importar cuántos frentes vengan, a nosotros no nos va a dar frío”.

Ante más de 4 mil militantes del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) agregó: “Vamos a unir a México, no a fracturarlo; nos hermananos para darle una vida mejor; caminaremos juntos sin importar dónde nacimos, dónde vivimos o cuánto ganamos”.

Reiteró que “amamos a México y no vamos a dividirlo. Juntos haremos de Chiapas y del sureste un ejemplo de lo que los mexicanos podemos lograr cuando nos proponemos trabajar duro y con una visión muy clara. Seguiremos buscando la calidez y la unidad de los mexicanos en el consenso, en el liderazgo responsable”.

“Compartimos la convicción y el compromiso de engrandecer a México; representamos la causa de quienes tienen fe en el futuro; creemos en la ley y compartimos la integridad como norma de vida. En esta causa militan los que creen en la verdad y en el valor de la palabra, los que cumplen los compromisos, los que no se conforman ni declinan su responsabilidad y sobre todo, los que no se conforman con la realidad y buscan siempre mejorarla”.

Aseguró que “desde la coalición PRI-PVEM continuaremos transformando al país y juntos haremos realidad nuestros sueños, los de nuestros hijos, de nuestros padres y abuelos porque viene lo mejor para Chiapas y para México, vamos a hacerlo juntos, vamos a transformar este país, vamos a darle esperanza, vamos juntos al triunfo”.

Meade Kuribeña fue recibido en el Polyforum de Tuxtla Gutiérrez por mayoría de militantes del PVEM, que gobierna este municipio, y que al igual que los priístas lo recibieron con “Pepe presidente” y “vamos a ganar”.

A diferencia del acto que encabezó a partir del primer minuto de este jueves en Chamula, en el acto realizado a las 12 horas en Tuxtla Gutiérrez no subieron al estrado senadores ni diputados de ninguno de los dos partidos que lo apoyan.

“Me alegra mucho y me honra coincidir en este auditorio con chiapanecos, con mexicanos extraordinarios; mexicanos que como yo creen en México, en un México más grande, fuerte, unido y exitoso, en un México mucho más justo, audaz, que se compromete, que trabaja para alcanzar el México que todos anhelamos”, señaló.

Sostuvo que con los trabajadores “vamos a hacer un gran esfuerzo para que su trabajo rinda mejores frutos, que se refleje en una mejor economía familiar para que su trabajo luzca más y que podamos hacer que sus recursos naturales, su vocación turística, su sector agropecuario y agroindustrial rinda mejores frutos y también para que con ese trabajo las Zonas Económicas Especiales sean un ejemplo de éxito en México y el mundo”.

Destacó el papel de las mujeres que “con su gran empuje y su trabajo están haciendo historia en la política de México; esas mujeres que hacen historia en su familia; vamos por una historia de incorporación de las mujeres a la vida política y productiva”.

Sostuvo que “sin duda es la hora de las mujeres y las niñas; es hora de que las mujeres y las niñas sean las protagonistas centrales del engrandecimiento nacional”.

El precandidato priísta manifestó que “nos sentimos muy orgullosos de Chiapas; aquí teníamos empezar porque en Chiapas empieza la patria, Chiapas escogió ser mexicano, en Chiapas se defiende y se marca nuestra importante frontera sur; en Chiapas queremos comprometernos con la economía familiar; queremos comprometeros para que se acabe la pobreza extrema; queremos comprometernos con las mujeres y los niños, con llevar educación a todos los rincones del país, que ayude a aprender, emprender y fortalecer; que las mujeres sean protagonistas del escenario nacional y los jóvenes sean su motor”.