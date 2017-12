Arranca AMLO precampaña con presentación de gabinete

Ciudad de México l El precandidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, arrancó ayer jueves su precampaña con la presentación de quienes integrarían su gabinete, de ganar las elecciones de 2018.

Incorporó al ex secretario de Gobernación y de Desarrollo Social en el sexenio de Ernesto Zedillo, Esteban Moctezuma Barragán, para la Secretaría de Educación Pública.

La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga María Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación; el ex diputado constituyente, Javier Jiménez Espriú, Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el embajador Héctor Vasconcelos, Relaciones Exteriores.

La investigadora del Colegio de México, Graciela Márquez Colín, Secretaría de Economía; el profesor del Tecnológico de Monterrey, Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretaría de Hacienda.

La coordinadora de los diputados federales de Morena, Rocío Nahle, Secretaría de Energía; el subsecretario de Recursos Naturales de la Semarnat, Víctor Villalobos, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

La ex diputada Luisa María Alcalde, Trabajo y Previsión Local; la directora ejecutiva del seminario de Cultura Mexicana, Alejandra Fraustro Guerrero, Secretaría de Cultura.

Josefa González-Blanco, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el ex funcionario capitalino, Miguel Torruco Márquez, Turismo; la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval, Función Pública.

El doctor Jorge Alcocer Varela, Secretaría de Salud; la experta en manejo productivo, María Luisa Albores González, Secretaría de Desarrollo Social.

Especialista en materia de prevención del delito en proyectos urbanos, Román Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario, Rural y Urbano. (Fuente/ La Jornada)