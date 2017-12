Un fracaso la aprobación de la ley de Seguridad Interior: CCE

En Chiapas no se ha logrado profesionalizar a los cuerpos policiacos, asegura Consejo Coordinador Empresarial de la entidad

Ezequiel Gómez García l La Aprobación de la Ley de Seguridad Interior se ve como un fracaso para las instituciones civiles que les toca procurar justicia y seguridad a la población, afirma el El Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, en la ley que regula el actuar de las fuerzas armadas en materia de seguridad Pública.

“El hecho de que el Congreso de la Unión haya emitido una ley por medio de la cual regulariza el actuar de las fuerzas armadas , pues es un fracaso, lo percibimos; ahora tenemos que reconocer que las fuerzas armadas están en las calles desde la época de Felipe Calderón, en este tema se llevan 12 años con las fuerzas armadas en las calles sin ninguna ley, necesitamos instrumentos que regulen el actuar de las fuerzas armadas porque hemos visto en los hechos que las instituciones civiles como procuraduría, fiscalías, las distintas policías no han podido dar la seguridad que los ciudadanos necesitamos” comentó.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial David Zamora Rincón recordó que los ciudadanos somos las víctimas de la delincuencia del crimen organizado algunas Instituciones y grupos sociales seguimos viendo que siguen actuando bajo el amparo de la impunidad.

Apunto que durante los últimos 12 años se han invertido sumas millonarias de recursos del erario para la capacitación de las policías en el país y en lo particular en Chiapas no se ha logrado profesionalizar a los cuerpos policiacos.

“Las estadísticas de percepción sobre la seguridad que emite el INEGI dan cuenta que hay una gran desconfianza hacia los cuerpos policiacos, por eso comento que la aprobación de esta ley independientemente que si es vetada o no es vetada en un llamado de atención a las instituciones civiles que no le han dado certeza jurídica y en el patrimonio de la seguridad de la población civil.