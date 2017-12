Solos o en coalición total por la gubernatura: PMCH

A mediados de enero, el consejo político estatal del Partido Podemos Mover a Chiapas decidirá si vamos o no en coalición con otras fuerzas políticas para le elección de gobernador, anunció este jueves su dirigente estatal Enoc Hernández Cruz.

Al reunirse con periodistas de la capital chiapaneca con motivo de La Navidad, el líder del Partido Morado afirmó que no se descarta la posibilidad de ir solos a la elección de gobernador, porque tenemos unidad y unanimidad para postular a una compañera o a un compañero para que nos represente en los comicios del 2018.

Sin embargo, anotó que en política “la unión hace la fuerza” siempre y cuando tengamos un candidato bien posicionado, con un nivel considerable de intención del voto, con más comentarios positivos que negativos en relación a su formación y desempeño político, para no ir a una competencia electoral con un gallo muerto.

En el tema municipal ya tenemos aprobado por toda la estructura del Partido que vamos a competir sólo con candidatos propios o externos en caso de que sea necesario; en las diputaciones locales seguramente iremos en candidatura común en algunos distritos electorales y en la elección de gobernador no se descarta la coalición total.

Recordó que en su primera elección en 2015, el Partido Podemos Mover a Chiapas obtuvo 10 alcaldías; 3 diputaciones locales; 156 regidurías y para el 2018 la meta será lograr entre 300 y 350 mil votos; ganar unas 30 presidencias municipales; mínimo 10 diputaciones locales; el triple de regidurías y ser factor de peso electoral para el triunfo del nuevo Gobernador de Chiapas. ASICh