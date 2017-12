Propuesta de amnistía es para lograr la paz, reitera AMLO

Ciudad de México l En respuesta a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina que lo cuestionaron, Andrés Manuel López Obrador afirmó no está sometido a ningún grupo de interés creado, por lo que explorará todas las posibilidades para resolver el problema de la inseguridad y la violencia, incluido consultar al pueblo de México sobre la posibilidad de una amnistía para los líderes del narcotráfico.

Desde Matías Romero, Oaxaca, aseguró que se siente “con la capacidad y la experiencia para resolver este problema que tanto preocupa a los mexicanos”, y reiteró que su propuesta de amnistía es para lograr la paz. “Ya no queremos la guerra, queremos la paz en el país”.

Señaló que el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, mandó a los titulares de las Fuerzas Armadas a “hacer política… les ordenaron lanzarse en nuestra contra. No creo, general Cienfuegos, señor almirante de la Secretaría de Marina, que sea correcto pensar resolver un problema como el de la inseguridad y la violencia con la consigna de ojo por ojo, diente por diente.

“Difiero de lo que declararon en mi contra el secretario de la Defensa y de la Marina… La política se inventó para evitar la guerra, y la paz y la guerra son frutos de la justicia. El ojo por ojo, el diente por diente nos dejaría ciegos o tuertos o chimuelos, y no resuelven el problema. Aunque a ustedes no les parezca, el próximo comandante de las Fuerzas Armadas del país nunca va a dar la orden de reprimir al pueblo de México”, subrayó en un video difundido en redes sociales.

El presidente de Morena dijo, en respuesta a “quienes se ofuscaron porque hice un planteamiento para garantizar la paz y la tranquilidad en el país”, que aunque no les guste a los delincuentes comunes y “a los delincuentes de cuello blanco, vamos a tomar decisiones que beneficien al pueblo de México; el único amo que va a tener el próximo gobierno es el pueblo de México”, resaltó.

Criticó que desde ahora lo cuestionen cuando “ahí está el resultado, desde que le pegaron un garrotazo a lo tonto al avispero: 230 mil asesinatos, más de un millón de víctimas de la violencia”.

López Obrador resaltó que México es segundo lugar en el mundo en violencia. “Esta absurda, inhumana estrategia, la comenzó (Felipe) Calderón y la siguió Peña (Nieto). El resultado es que hay 74 homicidios diarios en el país. No vamos a continuar con esa estrategia, vamos a aplicar una nueva estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad”.

Indicó que de triunfar en 2018, va a cambiar la estrategia. “No vamos a seguir con la política coercitiva, se van a terminar las masacres”.

Además, “vamos a asumir el mando, vamos a que el próximo presidente de México coordine todos los días las acciones de seguridad, como sucedió cuando fui jefe de Gobierno (de la Ciudad de México)”.

Todos los días, a las seis de la mañana, “nos vamos a reunir con el gabinete de Seguridad; con el secretario de la Defensa, con el de Marina, con el procurador, con el secretario de Seguridad Pública, con el secretario de Gobernación. En ocasiones se va a invitar a los gobernadores, presidentes municipales y todos los días se va a recibir el parte del Ejército, de la Marina. Y todos los días, desde muy temprano, vamos a tomar decisiones. No se va a delegar este asunto que tanto importa al pueblo de México”, añadió.

Afirmó que también se van a integrar las corporaciones policíacas. “Se va a terminar la dispersión y el desorden que hay en la actualidad”.

Planteó mando único y una guardia nacional, integrada por todas las corporaciones, por elementos del Ejército y de la Marina. “Lo más importante de todo es garantizar la tranquilidad y la paz en nuestro país”, reiteró. ( Fuente/La Jornada)