Aprueba la UE pasar a la segunda fase del ‘Brexit’

Bruselas l Los líderes de la Unión Europea (UE) dieron luz verde al inicio de la segunda etapa de las negociaciones para la salida del Reino Unido del bloque (Brexit) al considerar que hubo “suficientes progresos” para ello.

“Los líderes de la UE acordaron avanzar a la segunda fase de las conversaciones sobre el Brexit”, tuiteó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras el final de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.

“Hoy se da un importante paso para conseguir un Brexit tranquilo y ordenado y para forjar nuestra futura relación especial y profunda”, tuiteó la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que no estuvo presente en la reunión de ayer.

La premier británica alcanzó la semana pasada un acuerdo en el último momento con los líderes de la UE sobre los temas más delicados de las negociaciones: las obligaciones financieras del Reino Unido, el estatus de la frontera irlandesa y los derechos de los ciudadanos tras el Brexit, que se implementará en 2019.

Bruselas había exigido claridad en esas tres cuestiones antes de pasar a una segunda fase, en la que se negociará sobre las futuras relaciones entre la UE y Reino Unido después de su salida, sobre todo en lo que se refiere a temas comerciales. Esa negociación debería empezar “lo más pronto posible”, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, antes de la reunión del viernes en Bruselas.

“La segunda fase es considerablemente más difícil que la primera, y la primera fue muy difícil”, advirtió Juncker. “Empieza un trabajo aun más duro que el que tuvimos hasta ahora”, coincidió la canciller alemana, Angela Merkel.

En las próximas semanas se estudiará en primer lugar una posible fase de transición de dos años, y después se hablará del acuerdo de salida del Reino Unido. Durante esos dos años, el país no podrá participar en la toma de decisiones de la UE pero sí se le aplicarán las normativas comunitarias.

La UE pedirá además a Londres una mayor claridad sobre el tipo de relación que aspira a mantener con el bloque. “El primer gran reto es que el Reino Unido diga claramente lo que quiere”, señaló el primer ministro maltés, Joseph Muscat.

Los otros 27 países del bloque también tienen “que reflexionar mucho” sobre las futuras relaciones con el Reino Unido, apuntó el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, señalando que hay “opiniones bastante divergentes” al respecto.

May ya dejó claro que el Reino Unido abandonará la UE, el mercado común europeo y la unión aduanera el 29 de marzo de 2019, pero aspira a que el país mantenga una “relación profunda y especial” con el bloque.

“Conseguiremos el mejor acuerdo de Brexit para nuestro país”, tuiteó hoy, “garantizando el mayor acceso posible a los mercados europeos, impulsando el libre comercio con países en todo el mundo y controlando nuestras fronteras, leyes y dinero”.

Sin embargo, la UE considera que Reino Unido no podrá mantener las mismas ventajas cuando salga del grupo. Todavía no está claro bajo qué condiciones se dará la futura colaboración comercial, de seguridad y en otras cuestiones clave.

El Reino Unido sólo podrá suscribir un acuerdo comercial formal una vez que haya abandonado la UE, subrayaron los líderes comunitarios en su comunicado. Pero añaden que el trabajo al respecto puede comenzar “identificando una visión común sobre el marco para una futura relación”.

May se enfrenta a una enorme presión en el Reino Unido, donde intenta encontrar un punto medio entre los defensores de un “Brexit duro” y quienes prefieren una salida suave del bloque.

Este mismo miércoles sufrió un revés en el Parlamento: varios diputados de su Partido Conservador se aliaron con la oposición para aprobar que la Cámara tenga derecho de veto sobre el acuerdo de salida de la UE. La noche del jueves, May recibió el apoyo y los aplausos de sus colegas durante la cumbre.

“Algunos de nosotros, yo incluido, creemos que hizo un gran esfuerzo y hay que reconocérselo”, dijo Juncker.

Durante esta cumbre también se debatió sobre la reforma de la zona euro y se acordó celebrar una cumbre al respecto en marzo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo en junio. Según Tusk, hay que ir paso a paso en temas como completación de la Unión Bancaria o la transformación del actual Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en un auténtico fondo monetario europeo.

Uno de los aspectos más controvertidos es la creación de un sistema conjunto de depósitos bancarios, que despierta recelos a nivel político en Alemania. Se trata del último paso que falta en la Unión Bancaria.

“Nuestros ministros de Finanzas establecerán los próximos pasos”, señaló Merkel, que quiere aunar posturas sobre la reforma antes de marzo con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Otro de los temas de la cumbre fue el de los refugiados y migrantes, después de que Tusk calificase esta semana de “ineficaz” el actual reparto de refugiados entre los países de la UE, lo que le valió críticas el jueves por parte de las principales potencias europeas.

Tusk aseguró que no cambió de opinión pese a las críticas y rechazó estar actuando en favor de su país natal, Polonia, y de otros países del este como República Checa y Hungría. Estos se niegan hasta la fecha a cumplir con la resolución sobre el reparto de refugiados de 2015 para acoger a inmigrantes llegados principalmente a Grecia e Italia.

“Lo que necesitamos es un método efectivo para reducir la migración ilegal. Las cuotas obligatorias (de reubicación) son importantes, pero no son la solución al problema”, advirtió Tusk. (Fuente/ Dpa)