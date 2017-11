Silva Ramos, científica impulsora de la investigación en ciencias de la tierra

Candelaria Rodríguez Sosa l La Dra. En Ciencias, Silvia Ramos Hernández, chiapaneca, originaria de San Cristóbal de las Casas, mujer de retos, investigadora de tiempo completo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), es a ella, la que el Estado de Chiapas y México le debe la creación de uno de los primeros Centro de Monitoreo Vulcanológico – Sismológico, hoy por hoy fortalecido el Centro de Investigaciones en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH, con lo que cobertura temas de seguridad nacional desde Chiapas.

A la doctora la he seguido desde hace cerca de 30 años, su incansable labor desde donde siempre ha estado es digno de nombrarlo, destacarlo, y que la historia se lo reconozca.

Desde antes que las actividades de protección civil aparecieran de manera paulatina, ella ya hacia lo suyo en las escuelas públicas y privadas para hablar de los riesgos del sismo, y del cambio climático, dándose tiempo a pesar de sus innumerables actividades.

La maestra frente a grupos ha sido ejemplo de que cuando hay voluntad las y los científicos también pueden pararse frente a grupos de docentes, alumnado, padres, madres, y de lideres comunitarios para llevar la palabra, para transmitir el mensaje de la ciencia en palabras sencillas que la comunidad no científica pudiera entender e informarse para prevenir los riesgos que presenta esta entidad en sus diversos aspectos que aquí mencionare a grandes rasgos.

Destacada investigadora, tiene su formación y actualización en el posgrado e investigaciones realizadas en instituciones de investigación nacionales e internacionales, con interés en Ciencias de la Tierra, geo pedología, vigilancia y monitoreo volcánico, riesgo y desastre, geoquímica de aguas termales, sismología volcánica; suelos volcánico suelos tropicales, manejo y conservación de suelos; capacitación comunitaria, medio ambiente, desarrollo sustentable y educación ambiental.

Desde el siglo pasado, y recién concluía su grado de master en Ciencias (Biología) en 1982 por la Universidad Nacional Autónoma de México, a Silvia Ramos, también Doctora en Ciencias (Biología) le toca la erupción del Volcán Chichonal, que por su interés, compromiso y seguimiento del fenómeno, la convierte hoy por hoy en una de las experticias en el tema, trascendiendo a la historia ante la visión de colocar académicamente temas de gran envergadura como son los diferentes riesgos naturales ante la alta vulnerabilidad que presenta la orografía de la entidad. Chiapas es hoy referencia y ejemplo de los trabajos que ha venido realizando en temas de riesgos, medio ambiente y cambio climático.

A la científica mujer, galardonada por la SEDESOL con reconocimiento nacional al servicio social comunitario en riesgos, no le ha sido fácil su permanencia donde esta, como tampoco lo es, el que coloque el tema a altas esferas del poder en la defensa de la tierra y de sus habitantes, ante el empecinado patriarcado cupular en el poder, pero no ha sido obstáculo para seguir a pasos lentos, los resultados que ha logrado en la materia, cuando pueden ser agigantados.

Por sus buenos oficios, su compromiso con el medio ambiente y su estado, Ramos Hernández que fue G, así como una serie acontecimientos como hundimientos, deslizamientos e inundaciones en diversas partes del estado.

Desde la sencillez como científica, su oficina es su reflejo, ella le ha apostado a la formación de profesionales, con compromiso social, dice, chiapanecos/as y mexicanos /as interesados a observar la realidad de lo que esta pasando en su estado, explica que tan solo el nombre del Centro de Investigación esta asociado, a la necesidad de investigar, qué es lo que ocurre con estos fenómenos en Chiapas y a la alta vulnerabilidad que tiene, pero lo más importante, insiste, es la necesidad de formar recursos humanos. La carrera hoy cuenta con estudiantes de diversas regiones del país y del extranjero. Ella, convenció al funcionariado de su creación.

El modelo de gestión desde la academia, le ha valido a la UNICACH y a Chiapas sendos reconocimientos en foros internacionales, así como en las regiones de México, Centro y Sudamérica, quienes aplauden la mirada de Chiapas de crear cuadros profesionales de investigación y al análisis de todo lo que esta ocurriendo en el mundo, con gran impacto en la economía y en ambiente, para la reducción de riesgos.

Silvia Ramos Hernández, participa en redes nacionales e internacionales en tema de riesgos, cambio climático, manejo de conservación de suelos, educación ambienta, es

actualmente es directora del Centro de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Desde la universidad, coordina la Red universitaria ante el cambio climático, la licenciatura de Ciencias de la Tierra, de la Red de Planes Ambientales de la ANUIES Sur-Sureste, integrante del Consejo Consultivo del Cambio Climático, Coordinadora del Monitoreo Volcanológico y Sismológico.

En esa ardua lucha por proteger la vida y despejar la incógnita del porqué ocurren los fenómenos naturales, Ramos Hernández, reconoce el esfuerzo institucional, y refiere como la vigilancia de los volcanes Chichón y Tacaná fueron los primeros indicios para avanzar en lo que hoy la investigación del Riesgos y Cambio Climático ha tomado auge en Chiapas y México.

Related