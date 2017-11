Rumbo político

Victor M. Mejía Alejandre

Enoc Hernández haciendo camino al andar

En los tiempos nuevos de la política; hay nuevas actitudes y señales que nada tienen que ver con la política de digamos de hace apenas seis años en donde a la vieja y tradicional usanza desde meses antes, se podía adivinar quienes serían los hombres y mujeres que estarían en las listas electorales, ahora ya no es igual y las sorpresas se pueden dar en cualquier momento; cuando los que estaban en las listas preferenciales se pueden derribar con tremenda rapidez y los que empezaron en cero levantan con suma rapidez hasta el infinito.

En esta última no deja de sorprender que el Partido Mover a Chiapas primeramente y ahora Podemos Mover a Chiapas, que encabeza el periodista Enoc Hernández Cruz, haciendo camino al andar este incursionando y penetrando en la sociedad chiapaneca de forma por demás inusual ya que a donde realiza actos la gente llegue por si sola a escuchar el mensaje del ex conductor de noticias, del que hay que decir que es bueno para el discurso fácil, ese que gusta a la gente; sin tanto adorno y con palabras claras y entendibles para la gente humilde que hay que decirle es la que vota.

Enoc Hernández Cruz decíamos líneas arriba; hace camino al andar y para eso recorre la geografía estatal sin llevar a la ciudadanía despensas ni otros obsequios que acostumbran los aspirantes pudientes; el solo lleva sus claras y entendibles palabras, con dichos y frases muy del pueblo lo que le asegura ser entendido y comprendido por quienes lo escuchan que por cierto no son pocos en cada acto; con él se puede dar una sorpresa no lo pierdan de vista, y recuerden que aquí se los dijimos antes que nadie, así las cosas.

Aun para el partido que recibió el ayuntamiento Tuxtleco después de Julio Cesar García Cáceres, el DIF Tuxtla ha sido y es un espacio digno para la ciudadanía Tuxtleca que acuden a sus diferentes centros de atención y que son dignamente atendidos.

Esto viene por que el pasado lunes la señora, Martha Muñoz de Castellanos, presidenta honoraria del DIF Tuxtla; rindió su Segundo Informe de actividades para dar a conocer los resultados de su administración dentro de esta institución, que hay que decirlo fue escuchado por miles de ciudadanos, así como por representantes de los sectores políticos, económicos, sociales y educativos de nuestra ciudad.

Martha Muñoz señalo que este segundo año de administración ha sido de grandes logros; pese a que la institución pasó por muchos momentos difíciles, como los que se vivieron durante el terremoto del pasado siete de septiembre, donde el Sistema DIF Municipal actuó inmediatamente instalando albergues temporales, un centro de acopio y realizando recorridos a las colonias afectadas, además de llevar ayuda humanitaria a las familias en condiciones más vulnerables.

Muñoz de Castellanos, hizo mención a los Centros de Desarrollo Comunitario, donde se logró capacitar a miles de personas con talleres que contribuyen a la economía y desarrollo social en el estado; y también se brindan servicios médicos, odontológicos, nutricionales y psicológicos.

Asimismo, recalcó que, en dos años, el Sistema DIF ha mejorado el inmueble de la institución y el equipo para atención de los tuxtlecos, ya que, mediante mejor infraestructura se ha beneficiado a miles de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, a través de las modernas y mejoradas Estancias Infantiles UNE-TOC y Casas de Atención Infantil (CAI); el nuevo tanque terapéutico en las instalaciones del Centro Municipal de Terapia y Rehabilitación Infantil (CEMTRI); el Centro de Atención para Niños con Autismo; las aulas taller de diferentes CEDECOS; la Casa del Abuelo; y la Unidad Médica Móvil. Así las cosas.

Dicta IEPC nueva medidas cautelares.

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, informó que, en sesión extraordinaria, se admitió la queja presentada en contra de Juan Salvador Camacho Velasco y de la Revista “Areópago”, por la publicidad denunciada de la imagen del ciudadano antes mencionado, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ya que ello puede representar violación a la normatividad electoral como presuntos actos anticipados de campaña.

Al respecto, el presidente de la Comisión, el Consejero Electoral Gilberto de Guzmán Bátiz García, mencionó que de la investigación realizada se encontró que el Ciudadano en comento, fue candidato a Diputado Local en el proceso electoral pasado 2014-2015, por lo que también, la Comisión dictó el acuerdo correspondiente a medidas cautelares, para que los denunciados, procedan al retiro de la publicidad, dándole un término de 24 horas y 12 horas para que informen el cumplimiento del mismo.

Llamaran al congreso a que expliquen que paso con la cascada.

El diputado verde ecologista Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural y la Secretaría de Protección Civil del Estado, para que den un informe detallado acerca de las causas que propiciaron una disminución del nivel del agua de las Cascadas de Agua Azul.

Eduardo Ramírez conocido como era manifestó que el tema de las cascadas de Agua Azul no es cosa menor, toda vez que representa una de las áreas naturales más emblemáticas de Chiapas, atractivo turístico que recibe aproximadamente 200 mil visitantes nacionales y extranjeros al año.

La hipótesis que se tiene es una posible fractura en la roca caliza como consecuencia del sismo del pasado 7 de septiembre, lo que provocaría una filtración del agua al subsuelo, pero únicamente son hipótesis.

En este sentido y con fundamento en el artículo 123 del reglamento interior del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez presentó un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, mismo que fue aprobado por la Asamblea, para que las dependencias antes mencionadas informen la situación actual de las Cascadas de Agua Azul. Así las cosas.

Municipios.

Como parte de las acciones para el mejoramiento urbano que se impulsan en Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró nuevas vialidades construidas con concreto hidráulico y servicios hidrosanitarios en las colonias Los Pájaros y 12 de Noviembre. El presidente tuxtleco, resaltó que con estas obras se abona a tener calles dignas y de mejor calidad en las colonias, barrios y ejidos de Tuxtla Gutiérrez.

Este 2017 se cambió la imagen urbana de muchas colonias como fue el compromiso de esta administración, con el propósito de seguir generando desarrollo, comunicación y seguridad para los habitantes” dijo el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán, quien, acompañando al Gobernador del Estado Manuel Velasco, inauguraron esta importante obra.

Del costal de cachivaches.

El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, señaló que el maltrato infantil es un gran problema social, relacionado con creencias socioculturales, donde padres y algunos maestros son los primeros en ser señalados; ante ello, respalda la propuesta de reformar diversas disposiciones para combatir este fenómeno… En los procesos internos para la selección de candidatas y candidatos a todos los cargos en competencia en el 2018, el PRI debe garantizar piso parejo en los hechos, no solo en el discurso. De nada sirve decir que se darán condiciones de equidad a todos si en la práctica no existen garantías de ese trato a los militantes", expresó Ivonne Ortega Pacheco…