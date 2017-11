Prospera entregara más de ocho mil mdp a beneficiarios

José Ángel Gómez Sánchez l La delegada en Chiapas del Programa de Inclusión Social “PROSPERA” del Gobierno Federal, Sasil de León Villard informó que está a punto de concluir la entrega de más de ocho mil millones de pesos destinados para este 2017, “Lo que habremos de entregar son ocho mil 250 millones de pesos, lo que significa el 11 por ciento del presupuesto nacional que tiene Prospera”.

En entrevista dijo que la próxima semana empezarán a radicar el recurso correspondiente al último bimestre, “Esperamos que entre el 20 a 21 de noviembre demos inicio a esta etapa y concluiremos en diciembre. Hay que decir y reconocer que en nuestro estado alcanzar los 122 municipio nos genera una logística muy grande a todo el personal de Prospera y a Bansefi que es quién nos apoya en la entrega del recurso, por eso estimamos que cerraremos muy bien con la entrega del recurso”.

Sasil de León Villard consideró que el programa PROSPERA es de vital importancia para las familias, “Porque apoya a las familias con gran rezago social en el estado y derrama cada bimestre mil 350 millones de pesos”.

El recurso se entrega a 768 mil beneficiarias para programas de salud, educación y alimentación, “Este número son representantes de los beneficiarios en salud, educación y alimentación. Y en total en el Estado son 3.2 millones de beneficiarios los que atendemos”.

Recordó que tras lo acontecido por el terremoto de septiembre el titular de la Secretaria de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava y la titular de PROSPERA Nacional tuvieron a bien adelantar los recursos del programa, “Para que las señoras beneficiadas pudieran tener este sustento y que las familias de los 91 municipios afectados pudieran tener el recurso por adelantado del bimestre septiembre-octubre y se hizo a partir del 15 de septiembre y todo el mes de octubre”.

Explicó que por cierre en este año ya no habrá nuevas afiliaciones, “Porque el programa tiene sus tiempos de verificación, de identificación de familias, y ahorita estamos en un proceso de certificación y recertificación”.

Y aunque PROSPERA es más para mujeres entre sus beneficiarios hay algunos varones que también reciben el programa, “Los hombres están en diferentes situaciones, pero se han quedado a cargo de sus hijos, ya sea que son viudos, divorciados, separados y están a cargo de los hijos y reciben el apoyo en salud, alimentación y educación, son muy pocos porque son más las mujeres que se hacen cargo de los hijos, según las cifras que nos marca el programa”.

Por otra parte, recordó que por instrucciones presidenciales a la titular de PROSPERA Nacional y a ella como delegada en la entidad les tocó estar pendientes del censo de viviendas afectadas en los municipios de Suchiate, Escuintla, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Acacoyagua y Acapetagua, “Y aquí un reconocimiento a todo el personal que aparte de realizar sus tareas de siempre ayudaron a realizar el cenco no solo en estos municipios si no en todos los que se vieron afectados”.

Iindicó que la ratificación del número de viviendas es de mil 326 casas sin contar las de Acapetagua que en esta demarcación política no se ha concluido con dicha ratificación pero en esta misma semana quedaría, ”Estamos ya en la entrega de tarjetas, Bansefi está programando la entrega de tarjetas de una tarea que ya ayudó Prospera a realizar la identificación de los daños, de certificar los daños y se ha entregado la tarjeta de Bansefi, ahorita se han entregado en 4 municipios las tarjetas faltan dos municipios por entregar y tengo entendido que concluyen la siguiente semana y estaríamos entregando a los seis municipios que le correspondió a Prospera”.

Related