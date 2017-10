Sin soporte cuatro mil mdp en 122 municipios: Auditor Superior del Estado

Culebro Galván, dijo que el 80 por ciento de los ayuntamientos no cumplieron con la entrega de la Cuenta Pública por lo que tendrán un juicio administrativo y penal abierto

José Ángel Gómez Sánchez l El Auditor Superior del Estado, Alejandro Culebro Galván informó que los 122 ayuntamientos de Chiapas, tienen observaciones de al menos cuatro mil millones de pesos que no han soportado con documentos en que invirtieron cifras millonarias por lo que tienen observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, (OFSCE), “Tenemos de resultados preliminares porque todavía viene la etapa de solventación de los municipios es aproximadamente de cuatro mil millones de pesos, nos faltan todavía por entregar 28 resultados pero hasta donde vamos hay cuatro mil millones de pesos”.

El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado dijo que algunos ayuntamientos han presentado documentos piratas, “Dentro de las observaciones que nosotros encontramos están recursos no justificados, falta de documentación comprobatoria de los expedientes técnicos de obras hay pagos extraordinarios o sobre precios en las obras y la manera con que justifican algunos son con facturas apócrifas y eso va a llevar un procedimiento de investigación y en aquellos casos penales”.

El Auditor Superior del Estado, advirtió que aquellos funcionarios municipales que no hayan presentado sus cuentas públicas no podrán participar en los procesos electorales del 2018, “Aquel que quiera ser candidato tendrá que tener sus avances de Cuenta Pública hasta el primer trimestre del 2018, una cosa es que entreguen sus cuentas públicas y otras cosas es que esa cuenta pública esté bien, y nosotros llevamos ese control porque no solamente es entregar la cuenta pública”.

Dijo que el 80 por ciento de los ayuntamientos no cumplieron con la entrega de la Cuenta Pública y algunos presidentes municipales, directores de obras, tesoreros, síndicos, regidores tendrán un juicio administrativo y penal abierto, “Hay una infinidad de procedimientos abiertos en contra de algunos funcionarios municipales que eventualmente siguiendo el plazo legal tendrán sus consecuencias”.

“Hay un ochenta por ciento de los presidentes municipales que no van al corriente hasta este último trimestre de sus avances de la cuenta pública, de entrada, te digo que el dato que di la diputada Paty Conde es de que aquellos que no entregaron 2016 ni 2015 esos ya tienen un proceso penal abierto de entrada, aquel que quiera ser candidato tendrá que tener sus avances de Cuenta Pública hasta el primer trimestre del 2018, ”

Recordó que las multas impuestas a los funcionarios municipales acumulan recursos del orden de 70 millones de pesos, “Estamos hablando en una primera etapa que tuvimos a finales del 2016 fueron cerca de 700 funcionarios amonestados, y es importante decirlo nosotros tomamos la decisión de multar y de ser muy precisos de no condonar multas lo que nos ha permitido que de los 700 que teníamos multados ahora sólo sea reducido porque los municipios han entendido que debe ser así”.

Explicó que los funcionarios saben que las multas no pueden ser pagados con dinero público, “porque si así lo hicieran se irán directo a la cárcel, el pago de las multas es individual no es del municipio, es de la persona”.

Además, dejó en claro que la ley es pareja y no por problemas postelectorales alguien crea que no deben rendir cuentas, “Todo aquel funcionario que recibió y ejerció recursos públicos está obligado a rendir cuentas, si hubo un interino y él ejerció recursos les puedo decir claramente que, entre el interino, sustituto o como le quieran llamar todos, y todas deben rendir cuentas”.