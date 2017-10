Rumbo político

La mafia de la bata blanca se protege con la misma toga

Caray a esta administración pública si algo le sobran son problemas y broncas, por doquier como si fuera zancudo al inicio de la noche los problemas se hacen presentes, nunca faltan, pero tampoco sobran los problemas en nuestra entidad.

Y como prueba de ello esta este penoso caso de un médico de nombre Sergio Penagos Ríos, Subcomisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, quien me cuentan y comentan personas de esa oficina usurpa funciones para realizar cirugías estéticas sin tener la espacialidad de cirujano plástico y peor aún no está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva A.C. lo que es todo un riesgo para sus cautivos pacientes y es que esta especialidad de la medicina la aprendido de forma empírica por parte de un su colega especialista en el ramo le enseño técnicas para realizar cirugías.

Este individuo está integrado al equipo del Dr. Martin Rogelio Macías Ruiz, Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, (CECAM), lo que pone en entredicho el que forme parte en la CECAM, ya que se sabe que el doctor Penagos Ríos tiene una demanda dentro de la misma institución por malas prácticas médicas, lo que pone en entredicho la honorabilidad de esa institución, que es la encargada de velar por la buena aplicación de la medicina.

Se comenta en la institución que el susodicho medico nunca llega a laborar, pero que eso si cobra un ostentoso sueldo a pesar de ser una persona inestable y déspota que rompe la armonía de ese espacio de trabajo.

Asimismo y con relación a los médicos que no acrediten lo anterior y que sólo muestren título de maestría en cirugía estética otorgado por el Instituto Superior de Estudios en Medicina u otra institución de iguales características, en virtud de no contar con las habilidades y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas quirúrgicas correspondientes a la cirugía plástica, estética y reconstructiva, no deben llevar a cabo procedimientos quirúrgicos, por lo que una vez constatándose que llevan a cabo estos procedimientos deberá proceder a la suspensión total del establecimiento impidiendo el acceso al mismo y por aun deberán de ser sometidos al peso de la justicia marcada en estos casos, veremos y comentaremos, así las cosas.

ERA presenta otra iniciativa.

El diputado verde ecologista Eduardo Ramírez Aguilar, presentó la iniciativa de Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del estado de Chiapas, con la finalidad de fortalecer a los gobiernos municipales, autoridad básica y gran relevancia por su cercanía al pueblo.

En el marco de la sesión ordinaria, Eduardo Ramírez participó en tribuna, en donde recalcó que con esta iniciativa se están proponiendo temas de vanguardia que permitan tener un marco jurídico que ayude en el desempeño de las funciones de la autoridad municipal.

Eduardo Ramírez recalcó que los puntos relevantes que contiene esta iniciativa son la creación de una Consejería Municipal, como un órgano para otorgar apoyo jurídico en asuntos que así se requieran.

Se crearía la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, un organismo que pueda servir de puente con la sociedad, además de que el tema de derechos humanos aún no se encuentra inscrito en lo municipal, por ello la importancia de incluirlo. Así las cosas.

Congreso.

En Chiapas estamos comenzando a resentir los efectos del cambio climático, por esa razón, señaló la diputada María Elena Villatoro Culebro es necesario impulsar –desde el marco jurídico- estrategias para el desarrollo sustentable en nuestro estado.

Al manifestar su posicionamiento en el tema, la legisladora abordó la máxima tribuna del estado donde dijo que esta situación ha provocado durante los años anteriores: Falta de alimentos, migración de las comunidades hacia las ciudades y problemas en el abasto de agua en los principales municipios.

Por esta razón, enfatizó, la Comisión de Recursos Hidráulicos que presido ha instalado la mesa “Gobernanza del agua” desde donde sumando esfuerzos con investigadores, académicos, dependencias de los tres niveles de gobierno y sociedad civil, “hemos venido trabajando de manera sistemática para diseñar una nueva Ley en materia de aprovechamiento, conservación, distribución y uso del agua”. Así las cosas

Municipios.

Cerca de mil cirugías gratuitas de diferentes patologías se han realizado en beneficio de niñas, niños, mujeres y adultos mayores de escasos recursos económicos en la capital chiapaneca, destacó el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor. Esto gracias a la coordinación entre el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Salud del Estado y el Colegio de Cirujanos de Chiapas, quienes han refrendado su compromiso para fortalecer el vínculo que permita beneficiar a más población capitalina… Con una emotiva ceremonia cívica, autoridades civiles, militares y educativas, conmemoraron el 188 Aniversario Luctuoso de “Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez”, en un evento que recordó el legado del ilustre personaje tapachulteco. En representación del presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, el secretario de Salud del Ayuntamiento, Francisco Castillo Ordóñez, resaltó que dicho personaje fue poseedor del más grande espíritu liberal que lo llevó a trascender como el hombre más contemporáneo de Chiapas, México y Centroamérica…

Del costal de cachivaches.

Tenemos que avanzar en las reformas pendientes para erradicar todo tipo de violencias que se siguen cometiendo contra las mujeres en nuestro país, debemos continuar en la lucha para romper los techos de cristal, manifestó Emilio Salazar Farías, en el marco de la conmemoración del 64 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México. Este aniversario permite cobrar conciencia de la violencia política hacia esta población como parte de una cadena de violencias que limita la toma de decisiones, desde su entorno inmediato hasta las instituciones políticas que rigen la vida en las mujeres, hay que romper el círculo vicioso de los sometimientos, pues la representación política es el derecho a querer una República incluyente para todas y para todos…. Los políticos del gabinete deben definirse y expresar con claridad si aspiran a la candidatura presidencial del PRI", afirmó la ex secretaria general del CEN tricolor, Ivonne Ortega Pacheco. La también ex gobernadora de Yucatán, quien desde abril expresó su interés por participar en el proceso interno por la candidatura presidencial priista, indicó que "primero habría que preguntar a los integrantes del gabinete si quieren ser candidatos a la presidencia de la República"." De ser así, también tendrían que contestar claramente ¿por el PRI? Porque hay dos de los que se menciona que no tienen militancia, y de uno se sabe que no es priista, aunque el estatuto del partido le permitiría participar".