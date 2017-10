Rumbo político

ERA un Regalo de cumpleaños con moño verde

En el PVEM Nacional saben que la alianza con el PRI lejos de favorecerles en el proceso electoral del 2018 les puede ocasionar perder el terreno que han ganado durante un buen tiempo que tienen en las lides políticas de la nación.

De ir en alianza con el PRI, el PVEM corre el riesgo de que, en el país, ese partido lo consuma y, entonces, dejaría de ser una opción política en México, así lo señalo la dirigencia nacional.

Diputados federales, locales y presidentes municipales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), piden un divorcio del PRI en las elecciones de 2018, luego de 11 años de matrimonio electoral. Dicen que tienen aspirantes competitivos, que quieren un “gallo verde” para que pelee por la Presidencia de la República. Al parecer, el presidente del Senado, Pablo Escudero, les tomó la palabra a sus correligionarios, y destapó al coordinador de su bancada, Carlos Puente.

Así que lo más seguro es que el PVEM vaya con un candidato presidencial propio, por primera vez en 24 años, desde aquella vez que propusieron a Jorge González Torres, ni sucedía así ¿lo recuerdan?

La alianza que el PVEM mantuvo en el pasado proceso electoral en el estado de México el partido de la familia González Torres, no alcanzó a mantener su registro estatal, El Verde aportó 1.25% de los votos al tricolor, pero más que la alianza con el PRI lo que llevo a perder su registro es su nulo trabajo que en esa entidad, el PVEM es un partido muerto en la tierra de Alfredo del Mazo. Esa es una realidad.

No es así en Chiapas, en donde como ya lo habíamos señalado; ¿el Gobernador Manuel Velasco obtuvo en el 2012 casi un millón y medio de votos, que limpios o no, es la votación más alta obtenida en un proceso electoral en Chiapas y que decir de los casi 500 votos del proceso electoral del 2015? Todo un buen botín.

En Chiapas el partido Verde puede construir una gran coalición con diversos partidos políticos locales, todos unidos en una fuerza política, por Chiapas, de ahí que no se hace necesaria la alianza con el PRI, pueden ser cabeza de una alianza local. Así que ya no hay más, el Verde va solo, así las cosas.

A Fortalecer la democracia llama la diputada Villatoro

La diputada María Elena Villatoro Culebro del Partido Chiapas Unido -al comenzar su participación relativa al proceso electoral 2018 en la pasada sesión ordinaria celebrada en el Congreso del Estado-, sostuvo que, en Chiapas, “hemos avanzado sustantivamente en la construcción de la democracia”, señaló

En ese sentido, subrayó la legisladora que, si bien se han sentado las bases, aún falta trabajar en diversos temas para alcanzar la consolidación democrática, entre dichos temas mencionó que es necesario regular los procesos anticipados de campaña “que tanto cansan a la ciudadanía”, así también, legislar en dicha materia, pero en los procesos intra e inter partidistas, sin pasar por alto –dijo- la fiscalización de los recursos que se usan en cada proceso electoral. “Debemos tener la madurez política, la generosidad y la voluntad de construir un gran pacto político que abone a la gobernabilidad en Chiapas, para fortalecer el camino de la legalidad y las instituciones”, así las cosas.

El Festival Cervantino en Tuxtla.

Como parte de las actividades que se desarrollan en el Festival Internacional Cervantino 2017 bajo el lema “Más allá de Guanajuato” en Guanajuato, el acalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la población en general a seguir la participación cultural a través de las diversas pantallas gigantes que se instalaran en parques y centros de connivencia en la ciudad.

En este sentido, destaco que Tuxtla Gutiérrez forma parte de las actividades del Festival Internacional Cervantino, en donde a través de la estrategia de difusión “Más allá de Guanajuato” la capital de Chiapas, junto a otros estados, podrá transmitir la muestra cultural de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino, así las cosas.

Tapachula.

Luego que Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México (TELMEX) concluyeran la instalación de cableado, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Infraestructura Municipal reinició los trabajos de construcción del puente de la 3ª Oriente Prolongación, que permitirán un tránsito vehicular seguro en dicho sector.

La dependencia señaló que siguiendo la instrucción del alcalde Neftalí Del Toro Guzmán, se reiniciaron los trabajos para concluir esta obra que, a diferencia del puente anterior, tendrá mayor amplitud, rejillas que permitirán mejor canalización del agua, además de otros elementos que disminuirán los riesgos a peatones y automovilistas.

Del costal de cachivaches.

“La XXII Asamblea Nacional determinó que sea el Consejo Político Nacional la instancia que defina el método para seleccionar a la persona que tendrá la candidatura presidencial del partido; si un órgano distinto intenta asumir esa decisión trascendente para la vida interna del PRI, sería algo completamente impugnable”, señaló Ivonne Ortega Pacheco.

Entrevistada al término de una reunión con integrantes del Congreso del Trabajo, la ex gobernadora de Yucatán respondió a preguntas acerca de la reciente sesión del Consejo Político Nacional priista, donde se aprobaron modificaciones a los reglamentos y fueron nombrados nuevos integrantes de órganos internos del partido.

"Los militantes estamos muy atentos a que la dirigencia cumpla a cabalidad con lo que la Asamblea decidió, y esto es que sea el Consejo Político Nacional, y no otra instancia, quien decida acerca del método para definir la candidatura presidencial del PRI"… El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), reconoció el esfuerzo del Gobierno de Chiapas y al Sistema Estatal de Protección Civil por las acciones realizadas ante los sismos de septiembre y las lluvias ocasionadas por los sistemas ciclónicos de Katia e Irma que impactaron al estado. El PNUD realizó un balance con el objetivo de identificar las lecciones aprendidas y buenas prácticas replicables, recuperadas después de dichos eventos. de riesgos del PNUD, describe la intervención post-desastre del Gobierno de Chiapas, a través de su Consejo Estatal de Protección Civil, como muy buena y sobresaliente frente al tamaño y tipo de evento adverso enfrentado (sismo de 8.2); destacando la previa conformación de Comités de Protección Civil y la capacitación de los integrantes de las unidades municipales, así como la activación de los protocolos durante los sismos para salvaguardar a la población, entre otros…