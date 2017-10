Retira Santiago Nieto solicitud para objetar su remoción de Fepade

Ciudad de México l El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, notificó al Senado de la República que retira su solicitud de que se objete la decisión del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, de removerlo del cargo.

En un oficio que hizo llegar al presidente del Senado, Ernesto Cordero, resalta que no hay razón para que el Senado lleve a cabo el procedimiento y que lo hace para fortalecer las instituciones y por la calidad del proceso electoral, “en los cuales confío plenamente”.

Nieto Castillo resaltó que dada la polarización de las fuerzas políticas, y aun cuando lograra que la mayoría de los senadores votaran por su reinstalación, no hay condiciones para que pudiera desarrollar sus funciones de titular de la Fepade.

“Considero que México y el proceso electoral 2018 requieren de las mejores condiciones políticas y soy consciente de las dudas que tienen dos partidos políticos nacional en torno a mi persona”, por lo que generaré las mejores condiciones para la lucha electoral.

Reiteró que como lo manifestó en su escrito inicial cuando pidió que el Senado hiciera uso de su facultad constitucional para restituirlo en el cargo, que su cese contenía diversos vicios jurídicos, entre ellos falta de motivación, violación al debido proceso, debido a que no fue llamado a un procedimiento en forma de juicio, falta de fundamentación y de competencia del encargado de despacho para remover a un fiscal.

Además, agrega, no tuvo conocimiento de las razones de su remoción, en razón de la vaguedad del propio escrito.

“Sin embargo, no existen condiciones para que aún obteniendo la votación de la mayoría de los senadores presentes, desarrolle las funciones para las que fui designado, en razón de la polarización política que ha rodeado este procedimiento de corte constitucional y la imposibilidad de regresar con la libertad de actuación anterior, dados los posicionamientos de las fuerzas políticas.

Nieto Castillo recalcó que no claudica en su objetivo de que se califique jurídicamente la ilegalidad de su destitución, pero “tampoco es pertinente continuar con un proceso que polariza la sociedad y lesiona a las instituciones.

Insistió en que por ello se desiste de su petición al Senado, ya que no es de su interés impulsar una decisión que no abonará a que el proceso electoral de 2018 transite por lo mejores términos posibles.

