Ángel con Diabluras

Miles de feligreses católicos se vuelcan a visitar iglesias, capillas de San Juditas Tadeo

Un Santo muy milagroso que concede favores a todos es visitado por familias, amigos, hermanos y muchos llevan los colores verde-amarillo para venerar al santo de su devoción.

Primera vez que AMLO recula y dice que buscará “A Ricardo Monreal para que no se vaya con la mafia del poder”. Le entró frío al de Macuspana que siempre manda a la chingada a sus oponentes y se hace o hacia lo que él dice.

Seguramente les midió el agua a los camotes Andrés Manuel y bajo a beber agua por Monreal porque sabe que el Zacatecano le hace no uno si no varios hijos, solo así se entiende el cambió del PEJE nunca visto.

Otro que aventó el arpa es el señor Nieto pero no el presidente Peña. No, se trata de Santiago que a través de una carta dijo “declinar” su regreso a la FEPADE. Pues no solo se orinó si no se cagó fuera de la bacinica.

La Secretaria del Campo, Conafor y la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural activaron un programa urgente de reforestación con árboles frutales para zonas de laderas del municipio de San Andrés Larrainzar.

A la par de los árboles se van a entregar carretillas, palas, picos y bombas aspersores informó Manuel de la Torre Rodríguez encargado de despacho de la SECAM, “Vamos a entrarle con todo y les proporcionaremos plantas de aguacate, ya estamos entregando durazno diamante para que empecemos coordinadamente con ellos a trabajar ya les llevamos las primeras plantas tres mil de durazno, aguacate cinco mil y ya vamos nosotros a trabajar fuertemente en esa región sobre todo el aguacate que tiene buen precio en el mercado es aguacate has”.

Durante la reunión, Manuel de la Torre dejó en claro que la Secretaria del Campo trabaja sin distingos partidistas, “Así se los deje en claro los apoyos por órdenes del señor gobernador es mano a mano y no partidizamos los programas van a quienes lo requieren y lo necesitan y les habló con franqueza”.

El presidente municipal de San Andrés Larrainzar, Fernando Pérez Gómez dijo que buscan reforestar al menos 50 hectáreas en zonas proclives a derrumbes y evitar tragedia como lo ocurrido hace unos días en donde un alud de tierra segó la vida de cinco menores de edad, “Es importante reconocer y agradecer el apoyo que nos está dando nuestro señor gobernador, la preocupación que tiene por nuestro municipio la afectación que tuvieron las familias entonces vemos las respuestas y el ayuntamiento muy agradecido porque nos sentimos muy acuerpados, es prioritario para que no haya más deslaves”.

Las empresas contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el mantenimiento de la red carretera federal trabajan de forma permanente para liberar las carreteras de derrumbes y otros colapsos informó Oscar Rigoberto Coello Domínguez.

El residente general de Conservación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que las fuertes lluvias han provocados deslaves y derrumbes en diversas regiones de Chiapas pero en todos lados hay pasos provisionales, “Sigue lloviendo mucho, seguimos teniendo problemas con asentamientos, derrumbes, colapsos de cabezotes pedirle a los usuarios de las carreteras que extremen precaución cuando esté lloviendo. Tenemos algunos puntos que derivado del sismo de 8.2 existen grietas en algunas zonas de los taludes y tenemos movimientos en muchos lados entonces pedirles su paciencia y sobre todo que extremen precauciones sobre los recorridos que hagan la red federal en ningún punto todo lo que nos ha azotado, azolves, derrumbes, dislocaciones, corrimientos, se han atendido prácticamente en la misma tarde-noche y al otro día estamos dando paso”.

La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Metropolitana y otras instancias policiacas han aumentado la presencia de operativos para reducir la comisión de delitos en Tuxtla Gutiérrez sobre todo en la zona poniente sur y norte informó Felipe Nery León Aragón.

El Fiscal de Distrito Metropolitano explicó que los jueves, viernes y sábado ponen mayor atención en la zona de antros y bares de la 15 y 16 poniente ya que algunos taxistas y mujeres duermen a sus clientes y los asaltan.

“Traemos una línea de investigación con algunos taxistas no todos hay que aclararlo no todos algunos taxistas que precisamente habían venido actuando de esa forma en estos momentos ya ha avanzado la investigación se han detenido a varias personas que son taxistas y eso se ha parado bastante podríamos asegurar que el índice en ese aspecto bajo mucho”.

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ha aplicado cerca de mil multas a servidores públicos municipales por no presentar en tiempo y forma las Cuentas Públicas informó Alejandro Culebro Galván.

El Auditor Superior del Estado dijo que por este concepto han ingresado a la Secretaria de Hacienda al menos unos 70 millones de pesos.

El llamado ha permitido que más servidores públicos cumplan con los que exige la ley indicó el titular del OFSCE.

“Acumulan 70 millones de pesos estamos hablando en una primera etapa que tuvimos desde el 2016 a finales del 2016 cerca de 700 ahorita en lo que va de este año llevamos 246 algunos se han puesto las pilas y eso es importante decirlo nosotros tomamos la decisión de multar y de ser muy rigoristas en el tema de las multas y de no condonar multas ok. Eso nos ha permitido que de los 700 que teníamos el año anterior ahorita se ha reducido porque los municipios han atendido al llamado de la entrega de sus avances mensuales y aquel funcionario municipal que esa multa lo pague con dinero del municipio se va directo a la cárcel es una multa individual no del municipio”.

La Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez tiene listo el operativo de Todos Santos a implementarse en mercados y panteones.

Edgar Aguilar Rico director de tránsito municipal de la capital chiapaneca informo que el operativo iniciará el día 31 de octubre y concluirá la noche del dos de noviembre.

Se va a cerrar a la circulación la sexta y novena sur y la once y octava oriente son las vialidades externas al panteón municipal.

“El punto principal los panteones el del centro San Marcos, el de los pájaros, la misión, el de Terán y el de Plan de Ayala, en el panteón del centro básicamente dos a tres cuadras a la redonda en los cuatro puntos cardinales a efecto de garantizar a los asistentes que puedan transitar vía pie tierra sin ningún problema alguno y darle la seguridad vial”.

Gracias por el favor de su atención comentarios a conejorapidos@hotmail.com.