Asesinato en la Campestre no quedará impune: Moisés Grajales

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Moisés Grajales Monterrosa, informó que en coordinación con los tres niveles de gobierno ya se está investigando el asesinato ocurrido en la colonia Campestre, al poniente de la capital chiapaneca, en donde aseguró que el crimen no quedará impune.

Resaltó que, este tipo de ilícitos involucran el trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno, en donde la evidencia y la coordinación, permitirán dar de forma inmediata con el o los homicidas.

Por lo que, la Secretaría de Seguridad Pública coadyuvara brindando todos los elementos necesarios para el esclarecimiento del homicidio, toda vez que, en un trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno, se hará aplicar la ley y se castigará a quienes resulten responsables.

“Estamos trabajando coordinadamente con la Fiscalía General de Justicia del Estado a fin de dar con los culpables lo más pronto posible. Estoy seguro que tendremos más claridad en los días próximos, pero tengan la seguridad que esto no quedará impune”, señaló.

En este sentido, Moisés Grajales dijo que, desde el primer momento se estableció estrecha comunicación con la Fiscalía General para conseguir las evidencias y todos los elementos necesarios para la investigación.

“Por el momento no podemos dar más detalles, pero ya trabajamos sobre varias líneas de investigación, pero no tengan duda que daremos con los responsables de esta atrocidad muy pronto”, finalizó.

