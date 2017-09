No regresan a clases en 17 escuelas sin dictamen de seguridad

Al menos unos 6 mil 500 alumnos de 17 escuelas primarias pertenecientes a la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), que integran la zona escolar 131, no regresarán a clases hasta en tanto no existan los dictámenes correspondientes que garanticen la seguridad de los alumnos, decisión que tomaron los padres de familia, maestros y directivos de las escuelas.

En conferencia de prensa, directores de escuelas, presidentes de comités de padres de familia reunidos en la escuela primaria Cuauhtémoc, que se ubica en la colonia Los Manguitos, dijeron que la suspensión de actividades escolares será hasta nuevo aviso e hicieron un pronunciamiento dirigido al profesor Manuel Sánchez Jiménez, supervisor escolar 131.

El pronunciamiento señala que en razón a los últimos sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año en curso, que a raíz de ellos se originó la suspensión provisional de clases en varios estados afectados, los padres de familia y directores de las escuelas primarias que se ubican del lado norte oriente de la capital chiapaneca, toman la decisión.

Asimismo, exigen a las autoridades correspondientes una exhaustiva revisión y valoración de daños en los inmuebles escolares y que dictaminen las condiciones en que se encuentra la escuela y, con ello, la pertinencia de su uso, pues como comités de padres de familia no pueden sufragar los gastos de un peritaje que oscilan entre los 10 mil y 12 mil pesos.

Mientras no ocurra lo anterior, los padres y madres de familia no permitirán que se reanuden las clases como una medida de precaución y seguridad de la integridad de los niños.

Asimismo, hacen un enérgico llamado a las autoridades educativas a tomar con seriedad y responsabilidad los comunicados emitidos a través de las redes sociales, que las indicaciones se hagan llegar de manera escrita como una garantía oficial de lo que se emite.

Permitir tomar decisiones en momentos de contingencia para determinar si regresan a clases o no, pues la población vive en estos instantes momentos de psicosis por la presencia de los temblores que se siguen registrando.

Trascendió, asimismo que, en otras escuelas del mismo nivel educativo de otras zonas escolares en la capital chiapaneca, también decidieron no retornar a clases, por espacio de dos semanas y posterior a ello, una revaloración de lo que siga ocurriendo y tomar nuevas decisiones que garanticen la seguridad de los estudiantes en cada una de las escuelas. ASICh

