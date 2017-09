Rumbo político

Se creó un nuevo fondo para desastres aclara diputada Fabiola Ricci

La diputada Fabiola Ricci Diestel presidenta de la comisión de Protección Civil del H. Congreso del Estado me comento en corto que el desaparecido FONDEAN término su operación en el 2010 ya no era vigente era peso a peso y ahora es de acción por acción con el gobierno federal.

Me aseguro de que el mismo era un fondo poco más de un millón de pesos recursos fiscalizados por el estado y la federación y que lo fuerte de sus fondos se fueron en otras acciones de emergencias en el estado como el caso del Stan en donde prácticamente se agotó.

Me aseguro la diputada panista que el nuevo fondo tiene un recurso de un poco más 80 millones que será y es aplicado en los damnificados de los sismos que ha sufrido nuestra entidad.

Ratifico en la corta platica la acción de vigilancia que realizara sobre los recursos la comisión legislativa recién creada y que por cierto está mal presidida por un diputado priista que se caracteriza por ser impuntual, incumplido, soberbio, pero en fin que sea para bien, así las cosas.

Continuarán los movimientos sísmicos para despertar a México y a Chiapas.

Claro lo dice el especialista en materia de geología el chiapaneco Marco Antonio Penagos Villar que las réplicas del sismo del 7 de Septiembre es un comportamiento normal de nuestro planeta generado por un terremoto mayor a 8 grados que las mismas continuarán hasta que pasado el tiempo vuelvan a equilibrarse las placas y por ende a la normalidad y aunque si bien es cierto que nos vamos acercado a las cinco mil replicas, la paisanada por lo menos en Tuxtla Gutiérrez aún no se acostumbra a ser zangoloteado a cada rato por la furia de la tierra y al toque de la alarma sísmica vemos muchos salir corriendo aponerse a salvo en las zonas designadas para estar supuestamente seguro.

Hace unos días vi allá en los cafés ubicados atrás de la catedral tuxtleca ver correr a cientos de empleados del antiguo edificio Dorado, o del anteriormente llamado plaza de las instituciones donde están las oficinas de derechos humanos (así con minúsculas) y otra dependencias gubernamentales a ponerse a salvo, pero también observe que amigos y no amigos se quedaron sentados muy campantes en sus sillas del café llamado la torta Vaquera, saboreando el humeante elixir de los Dioses; intrigado y con ganas de sumarme al chisme de moda les dije no Ma…men se les va a caer el edificio encima y ni sudan ni se acongojan y uno de ellos que no hace mucho tiempo fuera alto funcionario de la UNACH contesto raudo y veloz, para que quitarnos y salir corriendo a lo wey si sabemos que este edificio lo hizo Juan Padre y no el “endejo” de su hijo. ¿Así o más claro?

Lo cierto es que hay sicosis por esta cuestión y la misma creció luego de los sismos de 7 y 6.1 grados más recientes lo que ha creado más caos, no hay escuela en donde por falta de información el alumnado llegue temeroso y no hay nadie que los oriente sobre que hacer en caso de sismo, inundaciones y demás catástrofes naturales.

Desgraciadamente el magisterio nacional y el chiapaneco en lo particular está más preparado en marchas y plantones que en materia de protección civil, ignoran todo en esta materia, pero son duchos en marchas y consignas socialistoides.

Hace falta una materia escolar en todos los niveles de protección civil, es mucha la ignorancia en esta materia; los spots de la secretaria de Protección Civil se van más a alabar las supuestas acciones del gobernante en turno que en orientar a la ciudadanía en esa materia, no cumplen pues con la misión de informar y orientar a la ciudadanía.

Después de los sismos las cosas deben de cambiar en muchos aspectos sociales y culturales y hasta políticos en México y en Chiapas; los sismos están despertando a la ciudadanía y seguro estamos que después de las crisis causadas por los terremotos, México y Chiapas ya no serán igual, al tiempo, así las cosas.

Municipios.

A fin de mejorar la imagen urbana y garantizar la seguridad de los habitantes, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a cargo del alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó los trabajos de barrido manual, levantamiento de escombro y cacharros en el centro y en distintas colonias de la ciudad. Al respecto, el secretario de Servicios Municipales, Ahmed Gómez Choel, informó que se continúa con el levantamiento de escombro y material pétreo, basura, PET, madera, entre otros, que significan un peligro para peatones y automovilistas. Los brigadistas de limpieza, a bordo de camiones, maquinaria pesada y contenedores manuales, atendieron en esta última semana a las colonias Bienestar Social, Terán, Plan de Ayala, Santa Cruz, los barrios La Lomita y San Pascualito, entre otros, señaló Gómez Choel… Gracias al trabajo en unidad con el Cabildo, el presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, puso en marcha la obra de alcantarillado sanitario y descargas sanitarias en la colonia “Hierbabuena”, con una inversión de un millón 614 mil 426 pesos que beneficia a mil 212 habitantes, En este sentido dio a conocer que gracias al apoyo del Cabildo, el Gobierno Municipal lleva las obras a donde realmente se necesitan, con una política de trabajo que permite sacar adelante a las comunidades y colonias que por muchas décadas habían sido olvidadas.

Del costal de cachivaches.

Investigadores de las Universidades El Bosque en Colombia, Politécnica de Valencia, España y de la Politécnica de Chiapas realizan en conjunto la investigación "Catalizadores de óxido de hierro soportado en óxido de silicio sintetizados por la técnica sol-gel para ser empleados en la oxidación catalítica de metano a metanol" William Giovanni Cortés Ortiz perteneciente al grupo de investigación Aprovechamiento Energético de Recursos Naturales (APRENA) de la Universidad Nacional de Colombia, quien concluyó su estancia de investigación como parte de sus estudios de doctorado en Ingeniería – Ciencia y Tecnología de Materiales en la misma universidad y del doctorado en Química Sostenible de la Universidad Politécnica de Valencia, señaló que en esta investigación colaboran J. M., López Nieto, C.A., Guerrero-Fajardo, Bianca Yadira Pérez Sariñana y Sergio Saldaña Trinidad… El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, señaló la urgencia por lograr que todos los partidos políticos renuncien de inmediato a su presupuesto 2017 y 2018, y se eliminen los senadores y diputados plurinominales, a nivel federal y local, para acumular una bolsa de casi 20 mil millones de pesos y se atienda la demanda de la sociedad y los damnificados ante la devastación, a la vez que los exhortó al ejercicio de presupuestos austeros. Albores Gleason demandó que parte importante de los 258,617,031 de pesos a los que hoy renunció el Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Nacional Electoral deben ser para los 250,000 chiapanecas y chiapanecos afectados… la Cámara de Diputados aprobaremos un presupuesto responsable, equitativo y con acento en las áreas vulnerables, y acelerará el ritmo a fin de cumplir con los plazos que marcan la Ley para su aprobación, aseguró el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías. Haremos uso de todos los medios a nuestro alcance para que la distribución de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, (PEF) 2018, no afecte programas sociales, ni se descuiden temas prioritarios como el combate a la pobreza, la educación o los sistemas de salud, pero que también se ocupe de destinar recursos suficientes a la población que se vio afectada por los sismos…