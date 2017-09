Firma Peña decreto para 3 Zonas Económicas Especiales del sur

En principio según datos del gobierno federal se tienen identificados ya 100 proyectos de inversión en estas tres primeras zonas estimándose que al final del año se abran dos más una en Salina Cruz, Oaxaca y otra en progreso Yucatán

Tapachula, Chis l Desde esta entidad fronteriza, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto para la creación de las tres primeras Zonas Económicas Especiales, ubicadas en el sur-sureste del país Tapachula-Lázaro Cárdenas-Coatzacoalcos con el objeto de atraer mayores capitales a estas regiones marginadas del ritmo del desarrollo en el país. Mediante incentivos fiscales, dijo, se pretende atraer inversiones nacionales y extranjeras que permiten reducir los niveles de pobreza y desigualdad en la región.

Ante empresarios, gobernadores de las entidades involucradas y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo dijo que el objetivo de conformas estas Zonas Económicas Especiales es cerrar la brecha de desigualdad que hay del sur-sureste del país con la que existe en el resto. Anunció que de entrada hay dos grandes inversiones en el sector industrial de Michoacán y Veracruz pero destacó que el potencial de captación de las tres zonas será superior a los 5 mil millones de dólares.

Mencionó que este esquema de Zonas Económicas Especiales ya ha sido aprobado en otros países con éxito y en México se pretende promoverlo con parte de un enfoque no asistencialista de la política social. No se trata de entregar ya sólo apoyos para mitigar la pobreza sin resolverla sino de buscar soluciones de fondo mediante la captación de inversiones que permiten la generación de empleos que modifiquen la calidad de vida de los habitantes de esta región.

Preciso que en Tapachula el gobierno federal ya adquirió 522 hectáreas pero hay potencial de impacto en el desarrollo para 8 mil 216; en Coatzacolacos la administración federal es de 260 hectáreas con potencial de desarrollo de hasta 8 mil 263 en 9 municipios. En Lázaro Cárdenas, Michoacán el gobierno federal adquirió 369 hectáreas pero el impacto puede ser de has 5 mil 451 .

Señaló que los resultados no se obtendrán el corto plazo pero se está dejando las bases para detonar el desarrollo en el sus-sureste y cerrar las brechas de desigualdad que hay actualmente las cuales provocan que existan en realidad dos Méxicos, uno de desarrollo y generación de empleos y otro donde prevalece la marginación y la pobreza que ya no pueden ser admitidos.

Mediante estas Zonas Económicas Especiales se pretende otorgar un conjunto de facilidades fiscales para captar inversiones privadas las cuales contemplan la exención del Impuesto Sobre la Renta durante los primeros 10 años al 100 por ciento y de 50 por ciento durante los siguientes 5 años, así como un tratamiento especial en el Impuesto al Valor Agregado con tasas hasta del 0 por ciento lo que altera la competitividad internacional de las empresas que esta en estas zonas.

En principio según datos del gobierno federal se tienen identificados ya 100 proyectos de inversión en estas tres primeras zonas estimándose que al final del año se abran dos más una en Salina Cruz, Oaxaca y otra en progreso Yucatán.