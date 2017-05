Casi un hecho, alianza Morena-PT para elección de 2018: AMLO

Veracruz l El Partido del Trabajo y el Movimiento de Regeneración Nacional son aliados no sólo en el Estado de México sino también en la disputa por la Presidencia de la República, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Al celebrar y agradecer la declinación del candidato del Partido del Trabajo al gobierno del Estado de México, Óscar González en favor de la abanderada de Morena al mismo cargo de elección popular, López Obrador adelantó que es prácticamente un hecho la alianza entre el Partido del Trabajo y Morena en las elecciones presidenciales del próximo año.

En entrevista para Grupo Imagen desde Veracruz, el dirigente de Morena calificó como “muy buena noticia” la definición del PT porque al tiempo que afianzará el triunfo de Gómez Álvarez a la gubernatura, también es un deslinde respecto al partido gobernante.

Ya con esto que está haciendo el PT puedo informar que se va a consultar al consejo de Morena, por supuesto, al congreso de Morena que se la máxima autoridad del partido, pero estoy casi seguro de que los delegados de Morena van a aprobar una alianza con el PT hacia el 18, con esta decisión que están tomando”, dijo.

¿El PT es aliado de Morena y Andrés Manuel?, se le preguntó.

Estoy seguro que él va a sellar la alianza Morena PT 2018, a partir de hoy que tomaron esta decisión, así son estas cosas, son momentos de definiciones, ellos tomaron esta decisión, nosotros vamos a corresponder, apuntó.

A partir de la declinación de González Yañez, el excandidato presidencial aclaró que se mantendrá pendiente de las reacciones que dicha determinación pueda generar en Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática.

Es el momento de las definiciones, si el PRD no decide ahora, no vamos juntos en el 18″, insistió al pronosticar que pelearán el tercer lugar en los comicios mexiquenses si no modifican su decisión.

PESE A ATAQUES, NI UN PASO ATRÁS: AMLO

El dirigente nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que seguirá adelante en su lucha por alcanzar un cambio verdadero en el país.

Al negar que el huevazo que recibió el jueves por parte de una mujer al término de un mitin en Huatusco, Veracruz, haya sido producto de “una autoagresión”, López Obrador recordó que a lo largo de su lucha política siempre ha recibido agresiones por parte de los enviados de la mafia del poder, en las que incluso, “lo han descalabrado y bañado de omelet”.

Sin embargo, no dará marcha atrás en sus objetivos “ni para agarrar impulso”, declaró a la pregunta de que si en lugar de un huevo hubiera sido un petardo.

Recordaba yo cuando me descalabraron en Tabasco, por la defensa del petróleo, luego un cacique de Yucatán, Cervera Pacheco, que en paz descanse, me mandó a tirar huevos y ahí sí que fue una lluvia de huevos, sí como omelet, era el cacique de Yucatán y se molestó porque fui”.