Chiapas es la puerta de México, pero a la vez su entrada más pobre.

Con este movimiento telúrico mucho de sus pendientes sociales volvieron a relucir, y desde luego sirve para inspeccionar no pocas construcciones sobre todo educativas y de salud, hechas por la federación y bajo muy pobre inspección en su momento, pero que por fortuna en su mayoría soportaron las vibraciones y sacudidas de un 8.2, que es bastante decir.

Para resolver todo ese pendiente que dejó el sismo, así como las casas de particulares afectadas y que merecerán apoyo de financiamiento –que no significa que le van a dejar la casa igual a como estaba-, el presidente Enrique Peña Nieto será quien desde Tapachula anuncie el inicio de la reconstrucción en nuestra entidad, que esperemos comprensa la solemnidad que requiere y no la traten de hacer un evento de júbilo, porque ese ambiente no se siente.

Necesitamos una reconstrucción honesta, de calidad y pronta, que no recaiga en vicios de corrupción y es bueno que, en ello, el mandatario estatal, estableciera lo necesario con la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y con la Secretaría de la Contraloría, para denuncias ciudadanas y la inspección que sea necesaria para evitar desvíos.

