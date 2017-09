Abierta al dialogo con la Comisión de Paz y Justicia

Candelaria Rodríguez Sosa l La presidenta constitucional del municipio de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez, dijo estar dispuesta a sentarse a dialogar con los representes de la Comisión de Paz y Justicia que arribaron a la Capital del Estado el pasado jueves en una marcha de “pies cansados” para solicitar a las autoridades el cumplimiento del dictamen del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) donde los habitantes deben elegir sus autoridades mediante usos y costumbres

A petición de recursos económicos y del cumplimiento de necesidades y obras para las comunidades, por parte de ese grupo que liderea Juan Encinos, la alcaldesa Sánchez Gómez, sostuvo que ante las propias autoridades de la Secretaria de Gobierno ella ha expresado su voluntad de sentarse a dialogar con el grupo de la Comisión de Paz y Justicia que entre otras peticiones se encuentra la demanda de recursos, toda vez que ellos, no son autoridad. “pero podemos dialogar y encontrar solución, siempre que ellos quieran” dijo.

La alcaldesa que despacha en San Cristóbal de las Casas desde enero del 2016 cuando el grupo inconforme con su nominación en las urnas, tomo la presidencia municipal sin respetar el fallo ciudadano en las urnas del 19 de julio del 2015, dijo que hoy ese grupo demanda ahora que la elección se realice por usos y costumbres, no obstante, dijo “que no se puede obligar a la gente a aceptar algo que no quieren, y los obligan”.Dijo que hay instancias y se puede llegar a acuerdos del método que se quiere adoptar,

Entrevistada al respecto, dijo que en el municipio han ocurrido muchas situaciones violentas que han lastimado a muchas personas, pero “no vamos a ir a reclamos, dijo”, lo que ya paso, ya paso, al referirse a las quemas de casas y bienes inmuebles del ayuntamiento del lugar. Y agregó: al referir se quienes cometieron ilícitos: pues no se puede reparar el daño, el que derramo lágrimas, el que sufrió desnudo, hincado, ya no se puede ir a reparar ese daño, pero desde nuestra consciencia pedir a dios de nuestros actos.

Y sostuvo no estoy cerrada al dialogo, “lo he expresado en las mesas interinstitucionales de la secretaria de gobierno”. Como líderes que se sienten con la presidenta y hagan sus propuestas para llegar acuerdos. Podemos sentarnos a dialogar si ellos quieren o salvo que quieran llevar a la gente a sufrir frío, hambre”