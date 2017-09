José Ángel Gómez Sánchez l El subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL) Eviel Pérez Magaña aseguró que el gobierno federal seguirá “Sin duda han sido días lamentables para nuestro país, principalmente en esta región del centro-sureste los acontecimientos de Chiapas, Oaxaca lo del día de antier en la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Morelos, Estado de México donde fueron muy fuertes las afectaciones sin embargo la instrucción es clara y contundente del Presidente de la República, y que no detengamos por ningún motivo las acciones ya acordadas y por eso seguiremos acompañando a la recuperación y a la reconstrucción de Chiapas, porque es la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto”.

Y ante la emergencia advirtió que las dependencia federales, estatales y municipales no van a ceder ante presiones ni chantajes, “Ni a ningún tipo de mal uso que se le pudieran dar los recursos y se entregaran a la gente que verdaderamente lo requiere y que es súper necesario ayudarlos, y creo que todos debemos tener la obligación de ser solidarios, es un momento de hacer algo por México y lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas muy bien, y por eso acatamos las instrucciones del jefe máximo como es el Presidente de México, daremos la atención que se merecen los chiapanecos”.

Dijo que aunque el terremoto del pasado 19 de septiembre afectó a Estados del Centro del país como la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Guerrero la decisión e instrucción del Ejecutivo Federal es que el Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava esté de forma permanente en Chiapas señaló, ”Por eso la presencia de todo el fin de semana donde se hizo el censo, ya se terminó el censo, ya tenemos un catálogo donde están las pérdidas totales y parciales el tema de las iglesias, de las escuelas, el tema de toda la infraestructura de servicio”.

”Sigamos con los trabajos de reconstrucción y lógicamente sin dejar de la mano el tema de la atención en materia de alimentos, de agua potable, de lo que es emergencia en materia de salud, los módulos de salud que tenemos en todo el estado y bueno la contingencia de una u otra manera sigue”. Agrego.

Indicó que arrancó el proceso de limpieza de las casas que presentaron daño total, “Esa es una tarea de terminarlas de tirar las casas que están con pérdida total para poder empezar la reconstrucción, el secretario Luis Enrique Miranda Nava que está como responsable del gobierno federal y nosotros en Sedesol es que sigamos con los trabajos de reconstrucción”.

Pérez Magaña recordó que hoy jueves se tenía previsto la llegada del Presidente de México a Chiapas, pero por la situación de la desgracia que provocó el terremoto se pospuso, “Más no se ha cancelado, yo creo y casi estoy seguro que entre el viernes y el sábado tendremos nuevamente en Chiapas al Jefe del Ejecutivo Federal, porque insisto el jueves estaría aquí pero por obvias razones no será posible pero seguro estoy que este fin de semana vendrá y anunciará cuáles serán los apoyos y de qué manera pero bueno ese será un tema que a él le tocará darlo a conocer”.

No ha cesado dijo la entrega de alimentos, “De agua potable, lo que es la atención de emergencias en materia de salud, para que enfrentemos esta contingencia que de una u otra manera sigue, pero ya está entrando la reconstrucción que es lo importante y que la gente quiere que hagamos de manera pronta y precisa y además con la transparencia que instruyó el Presidente de México, el señor Secretario, Luis Miranda y el señor gobernador Manuel Velasco Coello, y en ese sentido vamos de la mano con el Ejército Mexicano, con la Secretaria de la Función Pública Federal, con la Auditoria Superior de la Federación y sus pares locales para que todo se haga con transparencia”.

Pérez Magaña indicó que el programa empleo temporal se busca que sea eficiente, “Y por eso vamos a ayudar primero a los que tuvieron mayo perdidas, después a los que tienen media y desde ahora estamos ayudando a los que afortunadamente tienen daños menores”.

Reconoció el compromiso y la tarea asumida por Manuel Velasco Coello, “Ha demostrado ser un gobernador comprometido y que quiere tender la mano a su pueblo tal y como lo hace el presidente de México”.