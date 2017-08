SNTE iniciará el calendario escolar, pero advierte paro de labores

José Ángel Gómez Sánchez l El Secretario General de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Adelfo Alejandro Gómez informó que los maestros federales (incluidos los que simpatizan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) iniciaran el ciclo escolar programado para el 21 de agosto, “Nuestro comité ha decidido reemplazar el posicionamiento del estallamiento del paro indefinido. ¡Qué significa esto! Que el día 21 los trabajadores de la educación estarían nuevamente concentrándose en las escuelas para iniciar sus labores con la firme decisión de que en los tiempos necesarios, en los tiempos que nosotros consideremos que debe aparecer la convocatoria para el relevo sindical, de no ser así próximamente estaríamos reafirmando el paro, así que el día lunes los trabajadores de la educación regresan a sus actividades como una muestra de voluntad política”.

Reconoció que a través del gobierno del estado de Chiapas existe “Por lo menos un mensaje del Comité Ejecutivo Nacional de que el día doce y trece de octubre se realizará el Congreso”.

En conferencia de prensa, advirtió que “Los únicos responsables de que esto no suceda es el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato del SNTE, para que nosotros podamos llevar a cabo este evento y en ese sentido nosotros también estamos en condiciones hemos repetido no es único tema, pues lo que tenemos en el centro de nuestra lucha sigue siendo la exigencia de la abrogación de la nefasta reforma educativa y sigue siendo la reinstalación de los compañeros cesados, por eso decimos el paro indefinido no está descartado”.

Dijo que exigen la publicación de la convocatoria, “Habíamos manifestado firmemente que no iniciaríamos labores, clases si la convocatoria no era publicada, hasta ayer se atrevieron a mandar a través del gobierno del estado donde notifican a un servidor como Secretario General de la Sección Siete la realización del Congreso seccional para los días 12 y 13 de octubre de este año para que podamos elegir a nuestros representantes”.

Respecto a la Convocatoria para el relevo sindical Alejandro Gómez reiteró que, “Se termina el tiempo vigente de esta dirigencia por lo que exigimos que se publique la convocatoria”.

Agregó que se mantienen en espera de los resolutivos del día 19 de agosto que sesionara la Asamblea Nacional de la CNTE en la Ciudad de México, “Para determinar cuál será la determinación a seguir en el marco de la evaluación punitiva que pretende hacer a más de 150 mil maestros en el país y en nuestro caso aquí en Chiapas no será permitida”.

“Tenemos claro que la educación no se mendiga, ¡se exige! Pues, es un derecho que tienen los mexicanos y que además de eso nosotros tenemos la firme decisión que debe de ser pública”. Resaltó.

Comentó que del 1 de septiembre al 31 de octubre estarán en condiciones de movilizarse como la CNTE implementó su Plan de Acción, “Y en ese marco evitaremos la evaluación punitiva, los maestros han sido consultados y están en la disposición de seguir manteniendo firme la lucha por la abrogación de la nefasta Reforma Educativa”.

Acompañado de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 7 del SNTE advirtió que mantienen la posición firme de continuar la lucha por la exigencia de la abrogación de “La mal llamada y nefasta Reforma Educativa, de eso no hay vuelta atrás la Coordinadora Nacional sigue manteniendo su posición firme no hay ningún retroceso”.

Antes lamentó el proceder del gobierno federal, “Condenamos las detenciones de dirigentes campesinos, y asesinatos de dirigentes políticos, de dirigentes estudiantiles y todo lo que ustedes han venido dando a conocer incluso el asesinato de periodistas que se han generado gravemente en el país, y creo que debe haber una organización firme y ahí está la sección siete”.

Recordó la serie de actividades que llevaran a cabo a partir del 26 de agosto, y del 15 al 26 de septiembre, “En el marco de la presentación con vida de los desaparecidos de Ayotzinapa estaremos haciendo una marcha que va en ese sentido y por la agresión que ha sufrido el normalismo”.

Denunciaron ante la opinión pública el clima “de terror que existe en el país, en nuestro estado y que ha ido en aumento buscando la manera a todo aquel que se atreva a denunciar un hecho que continuamente se da en el país como una situación que se genera en la implementación de la política privatizadora del régimen”.

Acompañado de Pedro Gómez Bahamaca, el dirigente denunció la detención en San Cristóbal de las Casas, de Manuel Mendoza Vázquez, Secretario General Suplente de esta sección, (Fue liberado una horas más tarde de su detención) “Exigimos como Comité Ejecutivo Estatal de manera inmediata su libertad, y hacemos el llamado a todos los compañeros de todo el Estado para que se manifiesten en estado de máxima alerta en el sentido de que la exigencia de la libertad del compañero está inmersa en ese clima de terror”.

“La sección siete ha manifestado que nadie de nuestros maestros pueden ser agredidos y ese ha sido un grito que si tocan a uno nos tocan a todos, el estado de máxima alerta estará en todos los trabajadores del estado para que en caso que el gobierno no responda a la libertad inmediata del compañero pues estaremos en condiciones de poder elaborar un plan de acción que nos permita lograr la libertad”. Abundó.

Para el dirigente magisterial es claro que con tal “de poder llevar a cabo su política privatizadora a los habitantes de Tecpatán, de Chiapa de Corzo por el simple hecho de protestar, por el simple hecho de no estar de acuerdo con la política nefasta que se implementa en el país es que exigimos la libertad de todos los presos políticos”.

Pidieron también la reinstalación de quiénes han sido despedidos, “A los maestros cesados en el país porque nosotros mantenemos a toda costa la lucha de la mal llamada Reforma Educativa que este gobierno pretende implementar a sangre y fuego y a toda costa”.

Insistieron que la Reforma Educativa, “No debe ser una situación que pueda aterrizar en nuestro estado consideramos que al igual que nosotros en otros estados del país van a estar realizando actividades de este tipo”.

De esta manera por unos días más se dispersan las nubes negras de la educación y se da paso a que las y los maestros se encuentren frente a grupo a partir del próximo lunes 21 de agosto, ¿Hasta cuanto aguantará este acuerdo? No se sabe pero esperemos que se cumpla el mayor número de días del calendario escolar por el bien de los alumnos.

