Detienen por dos horas a dirigente magisterial del SNTE en Chiapas

Elio Henríquez/San Cristóbal de Las Casas, Chis L En medio de disputas internas por el relevo de la dirigencia seccional, policías federales detuvieron durante dos horas y media al secretario general suplente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Manuel de Jesús Mendoza Vázquez.

El dirigente dijo en entrevista que los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) lo aprehendieron a las 9:30 horas de este jueves a dos cuadras de su casa ubicada en la colonia Prudencio Moscoso, en el norte de San Cristóbal, cuando, junto con otros compañeros pretendía viajar a Tuxtla Gutiérrez para reunirse con otros dirigentes de la Sección 7.

“Los policías me interceptaron, me sacaron del vehículo, me sometieron, me esposaron y me subieron al carro que ellos traían, sin que me mostraran orden de aprehensión alguna ni se identificaran”, explicó.

Añadió que ya cuando lo trasladaban a la capital del estado los agentes le dijeron que pertenecen a la PGR y que tenían una orden judicial para detenerlo, por los delitos de lesiones y robo de equipo de trabajo, relacionados con la agresión que en el contexto del paro magisterial de cuatro meses de hace un año, sufrió en la capital Fátima Monterrosa reportera de Televisa.

Señaló que una vez en las oficinas de la PGR, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, uno de los funcionarios le dijo que lo liberarían a petición del gobierno del estado, porque “no quiere problemas con el magisterio”.

Agregó: “Me ofrecieron mil disculpas y me dijeron que no sabían que soy maestro y menos que soy dirigente de la Sección 7; me preguntaron que a dónde quería que me llevaran y les dije que a la casa de un compañero maestro”, ubicada en esa capital.

“Me dijeron que me dejarían libre para que resuelva mi problema en libertad”, por lo que a las 11 horas, aproximadamente, lo dejaron en la casa del compañero maestro.

Mendoza Vázquez comentó que los policías le comentaron inicialmente que la orden era trasladarlo a la Ciudad de México. “No sabemos si la rápida movilización de los compañeros maestros que ya se estaban organizando para realizar movilizaciones influyó para que me liberaran”, aseveró.

En medio de disputas internas, Mendoza Vázquez, quien encabeza una de las tres fracciones en la Sección 7, declaró el martes que si el SNTE no emitía la convocatoria para el relevo de la dirigencia seccional, el magisterio no iniciaría el lunes próximo el ciclo escolar 2017-2018, aunque en su asamblea estatal realizada la noche de este miércoles, se acordó comenzar las clases de manera normal y esperar al 12 de septiembre para la emisión de la citada convocatoria.

