El delito rebasó a las instituciones: Enrique Peña Nieto

Ciudad de México l Aunque la política de seguridad durante este sexenio ha sido de la mayor prioridad porque los retos en esta materia requieren una respuesta firme y decidida, “hay que reconocer que el diseño institucional vigente de descentralización de las labores de seguridad ha sido rebasado por los desafíos del siglo 21”, admitió el presidente Enrique Peña Nieto, al clausurar la 42º sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Argumentó: mientras que las organizaciones criminales han adoptado avances tecnológicos y se han vuelto sumamente complejas, muchas instituciones locales de seguridad no han evolucionado.

Así, y al hacer un llamado al Congreso para aprobar su iniciativa en materia de mando único para las fuerzas policiacas estatales y manifestarse contrario a la propuesta alternativa de diseñar un esquema de mando mixto para el mismo fin, el mandatario refirió la situación actual de los guardianes municipales del orden.

Reiteró la necesidad de la corresponsabilidad de todos los órdenes y niveles de gobierno y ratificó que la federación continuará apoyando en esta materia a las entidades.

Peña Nieto dijo que en los años que lleva este sexenio se han invertido más de 70 mil millones de pesos por diversos vía fondos y diversos subsidios a Estados y municipios para labores de seguridad.

Y otros 6 mil 500 millones de pesos adicionales se han utilizado para los llamados centros de inteligencia y crear y consolidar las unidades estatales contra el secuestro.

“Muchas instituciones locales de seguridad no han evolucionado” y muchos estados no cuentan con cuerpos policíacos “suficientemente sólidos y confiables”, y en el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones.

Y dio, con datos, dimensión a “este reto”: sólo 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios y en la mayoría de donde sí las hay, no tienen más de cien elementos. Además, 70 por ciento de los uniformados de este nivel, tiene escolaridad apenas de secundaria o menos. De igual modo, alrededor del 40 por ciento cobran salarios mensuales inferiores a 4 mil 600 pesos.

En el mismo mensaje con duración de 15 minutos, el presidente Peña relacionó esa escasa capacidad de la policía local, con la recurrencia –e incremento- de homicidios del fuero común en el país.

“El fenómeno delictivo –dijo- se está transformando”. Si bien el combate a las organizaciones delictivas ha tenido resultados positivos, en el ámbito local han surgido nuevos retos, como lo se manifiesta con que una parte significativa de los homicidios recientes corresponden al ámbito del fuero común.

Estos, pasaron de significar 3 de cada diez en 2011, a cinco de cada 10 el año pasado.

“Es decir, 50 por ciento de los homicidios son por fenómenos delictivos locales, por robo, secuestro, pandillerismo, violencia intrafamiliar o contra las mujeres”, destacó.

Por eso, concluyó el mandatario, la importancia de que en el nivel local se tengan mejores herramientas, mecanismos y estrategias ‘’para hacer frente a la realidad que vivimos, a este cambio que observamos en el fenómeno delictivo, que no sólo deriva de las grandes organizaciones criminales’’ sino de mucha otra violencia que proviene de los entornos sociales, familiares y hasta laborales. (Fuente/La Jornada)

Related