AMLO impulsará un acuerdo de pacificación para México

San Ignacio, Sinaloa l Desde Sinaloa, uno de los estados más golpeados por la inseguridad durante los últimos años, Andrés Manuel López Obrador anunció que impulsará un acuerdo de pacificación para México que acabe con la guerra y la violencia política.

El acuerdo de paz que dará a conocer a detalle en breve fecha, explicó López Obrador en San Ignacio, Sinaloa pasa por el perdón entre todos los mexicanos, lo cual incluye a fuerzas partidistas, empresarios, ciudadanos, líderes religiosos, víctimas del delito así como a los integrantes de la criminalidad, a través de una representación mediadora.

Sí, a todos, tenemos que hacer un acuerdo para detener la guerra en México, detener la violencia, un acuerdo de paz, esa es mi propuesta y tenemos todos los mexicanos que participar en la elaboración de ese acuerdo que voy a proponer pronto para que iniciemos un nuevo gobierno, con paz” detalló a Grupo Imagen al término de una asamblea con simpatizantes de ese municipio, quienes calificaron de “histórica” la visita del ex candidato presidencial.

Al recalcar que la suscripción del acuerdo de paz necesitará de la participación de todos para su construcción y que acontecimientos como este fueron posible en El Salvador, cuando después de mucha guerra, confrontación y muerte, decidieron poner fin a esa violencia en 1992, López Obrador dijo estar convencido que el uso de la fuerza no resolverá la inseguridad en México.

Tenemos que escuchar a todos, pero mi propuesta es que firmemos un acuerdo de paz, no sólo es suscribir un papel sino llegar a un entendimiento entre todos los mexicanos, hay muchos agravios pero se ha logrado en otras partes a llegar a acuerdos de paz y yo creo que en México urge detener la violencia y está demostrado que no se resuelve nada con el uso de la fuerza”.

Explicó que al conocer todo el país y después de algún tiempo de reflexionar sobre la necesidad de un acuerdo de pacificación y el impacto que tendría una propuesta de este nivel entre los mexicanos, decidió que dará a conocer este mismo año el planteamiento con todos sus detalles para impedir que aumenten las víctimas de la violencia.

En este semestre han habido más homicidios que nunca, estamos hablando de 104 homicidios diarios, es muchísimo, es muy grave, tenemos que parar la violencia y lo vamos a lograr convocando a todos para que todos participemos y hay una virtud, el perdón que tenemos que aplicar”.

-¿Estás consciente del planteamiento qué haces?

-Estoy muy consciente de lo que estoy planteando, pero es terrible la violencia y afecta a todos.

Finalmente, reiteró que otra de las formas para acabar con la violencia en el país pasa por un cambio en la política económica de México y el apoyo a los jóvenes. (Excélsior)

