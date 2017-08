Al Son del texto

Tina Rodríguez

En medio de todos los adelantados, que los hay y son muy visibles, no se notan mujeres, y solo más más osadas hacen presencia y ni negar que María Elena Orantes está montada en el escenario.

Su constante no puede pasar desapercibida aun minimicen como siempre, a una mujer haciendo política, que hoy es diputada federal por segunda vez y ya fue senadora de la república.

No es poco decir, aunque ahora por muchas cuestiones minimicemos el trabajo público.

¿Pero tienen idea –los que están en el argot sí- lo que le cuesta a una mujer posicionarse en esos puestos de representación popular en medio de la misoginia partidista, que hubo necesidad de crear una ley de paridad?

Aun existiendo ésta, se dan las manipulaciones para mandarlas a perder, salvo renombres y uno de esos renombres que no son desconocidos en Chiapas es la diputada Orantes, repito, ya varias veces legisladora de la república, incluyendo una diputación local.

Recién presentó en diversos puntos de la entidad el libro de su autoría “La Política con Rostro de Mujer”, en el cuál, coordinó la participación de ocho mujeres activas en la política, y que son Ivonne Ortega Pacheco, Amalia García, Olga Sánchez Cordero, Claudia Corichi García, Ruth Zavaleta, Blanca Judith Díaz Delgado, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Lorena Martínez Ramírez.

Pero tiene otros más textos la legisladora en mención como son “El Reto de Ser Mujer”, “La Historia del 8 de marzo”, “La Conquista Del Sufragio” y “Belisario Domínguez Palencia 1863-1913 Centenario de la Revolución Mexicana de 1910”.

Ya fue candidata al gobierno del estado, en 2012, que tampoco es poco decir.

Los que saben de estas cosas para llegar a esas candidaturas a gobernadora -aun la posible derrota-, saben que es bastante trabajo político, y la ex senadora lo ha realizado.

Total, que es la única visible que no está en la palestra en balde, y quien el próximo domingo rendirá su segundo informe legislativo en esta ciudad capital.

Así que habrá que ver su poder de convocatoria para este domingo 27, porque así es esto de la política, en tiempos en que es imposible decir que no hay aspiraciones, y menos en una mujer tan exitosa y tenaz.