Rumbo político

Allá en los años sesenta los niños de esa época que fuimos los afortunados de ver los primeros programas y series en la televisión mexicana, gracias a Telesistema Mexicano hoy Televisa; nos dábamos el lujo de ver todos los sábados que atraía lo mismo a padres que a hijos llamado “la ley del revolver” que se trasmitía antes del box; un programa que sin duda era genial ya que siempre los buenos se imponían sobre los malos y la justicia o ejecutaba los pillos o los encerraba en la pueblerina cárcel, bajo la custodia del famoso Chester un sheriff rengo y de voz gangosa a las órdenes del Marshall Matt Dillon y así semanalmente por muchos años dimos fe de como la justicia se imponía puntualmente casi siempre bajo balaceras a la delincuencia común y hasta sobre la delincuencia organizada de esa época, que como la delincuencia actual de ambos bandos lo mismo asalta que asesina; solo que ahora en Chiapas no tenemos un jefe policiaco como el Marshall Matt Dillon ni un sheriff Chester.

Ese recuerdo me vino a la mente luego de ver y observar un video de como dos asaltantes impunemente le robaron en plena avenida central muy cerca del parque 5 de Mayo y no muy lejos del zócalo capitalino ayer un portafolio que supuestamente contenía una fuerte cantidad de dinero ante la mirada sorprendida de decenas de tuxtlecos que no pudieron intervenir porque los asaltantes estaban armados y estaban dispuesto a todo.

Cuando veo el video me pregunto ¿Por qué los tuxtlecos no somos dignos de tener en nuestra entidad un Marshall Matt Dillon y un sheriff como Chester?, que nos garanticen la seguridad de nuestra entidad.

No salgo de la sorpresa cuando apenas una hora antes de ese asalto en vía pública, me tocó ver que en parque de la Colonia Nueva Estrella- al norte oriente de Tuxtla Gutiérrez- un grupo de policías y una patrulla de esas bonitas limpiaban el parque de esa colonia porque horas después llego el primer jefe del estado a entregar despensas a las señoras de por esos rumbos.

Peor aún luego puede ver que en Plaza del Sol o plaza las Américas, un gran grupo de policías que “cuidan el orden” tanto en el exterior como en el interior de ese espacio, entre ellos un grupo de mujeres policía jóvenes de buen ver y mejor tocar –como dirían los clásicos- que solo se dedican a lucir la figurita ante los bebedores de café y demás visitantes de dicho lugar.

Lo malo de esto; es que por este tipo de actividades de los policías a los que les pagamos con nuestros impuestos incluidos a sus jefes, las calles de nuestra ciudad quedan en manos de la delincuencia, no hay día del Señor en que no se sepa de robos, asaltos, perpetrados en las principales arterias de nuestra ciudad y de asesinatos en los diversos municipios de la entidad como los ocurridos en el municipio de Siltepec donde se derramo la sangre por cuestiones políticas.

¡La delincuencia nos está ganando la partida mientras los jefes de la policía estatal están en precampaña uno por el municipio de Suchiapa y otro por Jiquipilas!, viva la inseguridad que caray, Así las cosas

ERA le apuesta a la partición de las mujeres indígenas en la política.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, le apunta por seguir impulsando la participación política de las mujeres indígenas, aun cuando sus comunidades y pueblos originarios se rijan por usos y costumbres.

Asegura el legislador que, a decir de académicas, investigadoras, sociólogas y activistas, los usos y costumbres limitan la participación de las mujeres en la toma de las decisiones comunitarias, dado a los patrones culturales de estos pueblos originarios que siguen ponderando la participación masculina.

Ramírez Aguilar manifestó que, aunque el reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos originarios genera una mayor estabilidad y gobernabilidad, no deberían de obstaculizar la participación de la mujer en la toma de decisiones de su comunidad.

Hoy en día, una democracia es impensable sin las mujeres, quienes son respaldadas en sus derechos por una serie de tratados internacionales; por ello cada día existe un mayor número de mujeres, dispuestas a hacerlos valer, aspirando a formar parte de la esfera pública y política, señalo el legislador chiapaneco. “Los derechos de las mujeres indígenas no deberían ser negociables y restringidos por nadie”, aseguro con firmeza y claridad, así las cosas.

JOSEAN fortalece la productividad en el agro chiapaneco.

Como parte de las acciones que buscan fortalecer la productividad y el desarrollo sustentable del campo chiapaneco, tal y como la ha instruido el Gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, realizó la entrega de un millón 187 mil pesos en insumos a mujeres y hombres productores del municipio de Venustiano Carranza.

Acompañado del presidente Municipal de Venustiano Carranza, Fernando Ysaías Nájera Peña; comisariados ejidales, así como representantes de diferentes organizaciones campesinas y sociales de los municipios de Alcalá y 20 de Noviembre; desde el Ejido Flores Magón, el secretario del Campo, quien llevo la representación del ejecutivo estatal, hizo la entregó un total de mil 187 paquetes de semillas mejoradas de maíz al igual número de productores, lo que permitirá el establecimiento de 791.32 hectáreas de este producto, con un rendimiento promedio de 2.5 toneladas de maíz por hectárea, con un valor promedio de producción superior a los 7 millones de pesos anuales.

El titular de la SECAM, detalló que con estos nuevos apoyos, ya se han entregado semillas e insumos para la recuperación y fortalecimiento de más de nueve mil 500 hectáreas de cosecha de maíz en el municipio, los cuales son adicionales a los apoyos que se han entregado mediante el programa de Bienestar en el campo de Maíz Sustentable; al tiempo de explicar que en las próximas semanas se iniciará con la entrega de fertilizante para proteger y aumentar la productividad de las cosechas. Así las cosas.

Municipios. Y el costal de cachivaches

Con el objetivo de fortalecer a las mujeres microempresarias, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, realiza el "Tianguis Municipal de las Mujeres en la Economía Social", donde se exponen productos artesanales en ámbar, café orgánico, acabados en barro, papel, entre otras labores. Dicho tianguis está disponible desde el pasado lunes hasta el próximo viernes 7 de julio en el corredor del Palacio Municipal, por lo que la Secretaría de Economía Social del Ayuntamiento capitalino hizo la invitación a la población para que asista y consuma productos elaborados por mujeres tuxtlecas… Durante un recorrido por el Rastro Regional de Bovinos-Porcino "Tipo SAGARPA" región X Soconusco, el representante del comodato de este lugar, Jorge Ortiz Arévalo presentó al presidente Neftalí Del Toro Guzmán, el proyecto de convertir este espacio en "Tipo Inspección Federal" (TIF) los cuales surgen de la necesidad de comercializar productos cárnicos de alta calidad sanitaria dentro y fuera del país…En la Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobamos solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un informe sobre el desempeño, riesgos y viabilidad de funcionamiento del Sistema de Tracción del Segundo Remolque que utilizan los llamados "Tracto camiones de doble remolque", dio a conocer el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías… el líder del PRI en el municipio de Siltepec, Walter González Arriaga, fue ejecutado, luego de una discusión con transportistas de carga. El presunto asesino, Valente Ruiz Guzmán, fue linchado por pobladores y posteriormente trasladado al hospital de la localidad, donde finalmente murió. De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron alrededor de este medio día en el predio conocido como La Independencia. González Arriaga encabezó una discusión con propietarios de camiones de carga, cuando de repente un hombre armado salió de entre la multitud y le disparó directo a la cara…