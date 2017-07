Pide PF revisar aspectos del nuevo sistema penal acusatorio

Ciudad de México l El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, manifestó en el Senado que se deben revisar figuras del Nuevo Sistema Penal Acusatorio para hacerlo mejor, como la prisión preventiva para las personas que porten armas de fuego de alto poder.

Al participar en un foro sobre ciberseguridad, detalló: “nos resulta un poco complicado entender el que a una persona que detenemos con armas como las Barret, lanzacohetes, lanzagranadas, que necesariamente se van a emplear, no con fines de esparcimiento, lo cual es un hecho obvio, salgan libres y no enfrenten prisión. Este tipo de casos se tendría que revisar en beneficio de la sociedad”.

Resaltó que el sistema penal acusatorio es perfectible como cualquier sistema de justicia en el mundo y celebra esta evolución. Pero como policías profesionales, dijo, estamos comprometidos a ir de la mano con estos nuevos cambios.

De manera enfática subrayó que la Policía Federal “quiere estar a la altura, somos pioneros de este nuevo sistema pero creemos necesario que se deben revisar varios aspectos”.

Manifestó también que la Policía Federal es respetuosa del Poder Judicial, de los fiscales, “pero queremos darle condiciones a la Policía Federal y a las policías del país de que pueden hacer su trabajo respaldados en la norma y no encontrar en este tipo de figuras una razón para que la justicia no llegue a lo más importante del sistema, que deben ser las víctimas”.

Luego, refirió que no es deseable que gente que puede ser potencialmente dañina para la sociedad esté libre, pero será el Poder Judicial, quien previa valoración de cada caso decida qué persona y porqué delito va a estar en libertad. “Nosotros tenemos que estar listos”. (Fuente: La Jornada)

